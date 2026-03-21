La reciente participación de Andrea del Boca en Gran Hermano generó un fuerte impacto mediático y abrió el debate dentro del mundo del espectáculo. En ese contexto, la palabra de Ricardo Darín no pasó desapercibida.

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Consultado sobre el tema, el actor eligió una postura mesurada pero firme. Si bien evitó emitir juicios personales sobre la decisión de su colega, dejó en claro que se trata de un tipo de exposición que no lo representa. “Cada uno hace lo que quiere”, deslizó, marcando una línea entre el respeto por las elecciones ajenas y su propia manera de entender la profesión.

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Darín, históricamente vinculado a un perfil más reservado y alejado del formato reality, dejó entrever que prioriza otro tipo de construcción artística, más ligada al cine y al teatro. En ese sentido, su respuesta también funcionó como una reafirmación de su identidad dentro de la industria, en contraste con el fenómeno televisivo que propone el programa.

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El ingreso de figuras reconocidas al reality volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites entre el entretenimiento, la exposición mediática y la trayectoria profesional. Y aunque evitó la polémica directa, la mirada del actor reflejó una distancia clara con ese universo.

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