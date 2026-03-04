El rumor comenzó a difundirse en programas de televisión y en redes sociales, donde se aseguró que el músico había sido visto ingresando al edificio donde vive la actriz, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

Ante la repercusión que tomó el tema, el hijo de Luis Alberto Spinetta decidió publicar un video en sus redes sociales para aclarar la situación y negar categóricamente cualquier relación con la actriz.

En el video, el cantante se mostró molesto por las versiones que circularon y aseguró que todo se trató de una información falsa. Según explicó, no tiene ningún vínculo sentimental con Siciliani y remarcó que la última vez que la vio fue hace muchos años en un cumpleaños.



De esta manera, Dante Spinetta salió a ponerle fin a los rumores y aclaró públicamente la situación luego de que su nombre comenzara a mencionarse en distintos programas y portales de espectáculos.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DVdcf45kQx-/?igsh=ZTRlNzZxZGF5YzB5

