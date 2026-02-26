En una de las primeras publicaciones familiares, el Chino mostró una diminuta camiseta de la Selección argentina con el número 10 y el nombre de Lionel Messi, un claro guiño al capitán y símbolo del fútbol argentino.

Los padres atraviesan sus primeros días con Dante, nacido el 9 de febrero en Barcelona, compartiendo postales de esta nueva etapa. Entre ellas, una imagen de Úrsula paseando con su hijo acompañada de un mensaje que refleja la emoción del momento.

El detalle de la camiseta ya circula en redes y suma un toque de pasión futbolera a la historia familiar, consolidando desde el principio una conexión con el ídolo argentino.

