Ahora continúa con su recuperación en su casa y se prepara para volver a su trabajo en televisión.

Ads

El episodio ocurrió el 19 de febrero, cuando la periodista comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y molestias en el cuello, síntomas que la llevaron a consultar de urgencia y terminar internada en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo.

Durante su internación fue sometida a distintos estudios y monitoreos médicos. Con el paso de los días, los especialistas confirmaron que no quedaron secuelas neurológicas, algo que llevó tranquilidad tanto a su familia como a sus colegas del canal.

Ads

La propia Ballester contó que se siente bien y que ahora debe priorizar el descanso mientras continúa con controles médicos. La conductora, conocida también por su paso por Gran Hermano 2001, agradeció el apoyo recibido y aseguró que el episodio le dejó una fuerte reflexión sobre la importancia de cuidar la salud.

Con el alta médica ya confirmada, la periodista seguirá recuperándose en su casa y espera retomar pronto sus programas en C5N, donde conduce El Diario junto a Julián Guarino y otros ciclos del canal.

Ads