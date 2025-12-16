Daniel Tillard dejará la presidencia del Banco de la Nación Argentina, cargo que ocupaba desde fines de 2023, y su lugar sería ocupado por Darío Wasserman, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. El recambio se enmarca en una serie de movimientos internos dentro del esquema de gestión del Gobierno nacional.

Ads

Puede interesarte

Tillard, economista cordobés, había asumido al frente del banco público al inicio de la actual administración y en los últimos meses había quedado con menor respaldo político dentro del oficialismo. En ese contexto, se definió su salida de la conducción del Nación.

Su reemplazante sería Wasserman, dirigente con fuerte vínculo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hombre de confianza del círculo más cercano al Presidente. Hasta el momento, cumplía funciones como segundo de la entidad y ahora pasaría a encabezarla.

Ads

La designación sería formalizada en las próximas horas mediante el correspondiente decreto y publicación oficial. Con este cambio, el Gobierno busca reforzar el alineamiento político en uno de los organismos clave del sistema financiero estatal.

Durante la gestión de Tillard, el Banco Nación avanzó en una reestructuración orientada a acompañar las políticas económicas del Ejecutivo, con foco en el ordenamiento financiero y el rol crediticio de la entidad. La nueva conducción mantendría esa línea de trabajo, aunque con un mayor peso político en la toma de decisiones.

Ads