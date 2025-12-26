El regreso a la ciudad del actor no es uno más: forma parte de la segunda temporada de Cyrano, en el Teatro Tronador BNA, una de las apuestas más sólidas y celebradas del verano.

Daniel Miglioranza recordó con emoción su primer desembarco en Mar del Plata, un momento bisagra en su carrera. Proveniente del teatro independiente de Luján y luego de Buenos Aires, llegó a la ciudad tras ser convocado nada menos que por Alfredo Alcón para integrar el elenco de “Panorama desde el puente”, de Arthur Miller, con dirección de Carlos Gandolfo. “De golpe estaba jugando en primera A con los más grandes”, evocó, al rememorar aquella experiencia que definió como un sueño cumplido.

El actor relató con detalle el proceso de audición, marcado por la ingenuidad, el hambre de escenario y la sorpresa de descubrir, recién al final, que grandes figuras del teatro argentino lo habían estado observando. Ese desparpajo juvenil fue, según sus palabras, clave para quedar seleccionado y comenzar un camino que lo llevaría a compartir escena y camarines con los máximos referentes del país.

Hoy, con una carrera que abarca televisión, cine y teatro, Miglioranza atraviesa un presente activo y pleno. En Mar del Plata integra el elenco de Cyrano, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity, a quien definió como un verdadero capitán de barco. Destacó la calidad artística del grupo, la rigurosidad del trabajo escénico y la energía colectiva que se genera sobre el escenario. “No son solo palabras escritas, son palabras vivas”, afirmó sobre el clásico que vuelve a brillar en el Teatro Tronador BNA.

La producción, coproducida junto al Teatro San Martín, reúne a actores consagrados y a jóvenes talentos surgidos del conservatorio, una experiencia que Miglioranza valoró especialmente. “Ahora ya no soy el más joven del elenco, soy el tío o el abuelo, y me hace muy feliz compartir escenario con los hijos de amigos”, señaló, subrayando el cruce generacional como una de las riquezas del proyecto.

Además de Cyrano, el Teatro Tronador se consolida esta temporada como un verdadero polo cultural, con una programación que incluye títulos destacados y figuras de primer nivel. Miglioranza también agradeció la posibilidad de dictar seminarios de expresión, creatividad y autoconocimiento, entendiendo al teatro como una herramienta de transmisión y sanación.

Con la mirada puesta en lo que viene, el actor adelantó que en marzo estrenará en Buenos Aires “Desde el Jardín”, junto a Guillermo Francella, Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Víctor Laplace, entre otros. “Trabajar con amigos, agradecer lo vivido y seguir compartiendo lo recibido es hoy mi misión”, resumió.

En plena vigencia artística, Daniel Miglioranza confirma que el teatro no solo es un oficio, sino una forma de vida. Y Mar del Plata, una vez más, es testigo privilegiado de ese vínculo profundo entre escenario, historia y pasión.