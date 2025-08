El periodista Daniel Gómez Rinaldi vivió un momento dramático este viernes por la mañana en plena Ciudad de Buenos Aires, cuando fue asaltado y apuñalado al intentar recuperar su celular. El hecho ocurrió en la esquina de Santa Fe y Talcahuano, mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar.



Con la voz quebrada, el panelista de Bendita relató que corrió al ladrón y lo alcanzó junto a un contenedor de basura, pero en ese momento el joven sacó un cuchillo y lo hirió en la pierna. “Pensé que me iba a clavar otro en el pecho. Me podía haber matado”, confesó con angustia durante su testimonio en Radio Rivadavia.



El SAME llegó rápidamente para asistirlo y, aunque la herida no fue de gravedad, fue trasladado a un hospital para su control. La policía logró recuperar su celular y el agresor fue detenido. Rinaldi no se presentó a su programa y agradeció el apoyo de sus compañeros mientras intenta reponerse del shock.



AUDIO: https://www.instagram.com/p/DMQAtZyRrIq/

