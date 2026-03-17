La lista “Patria sí, colonia no”, respaldada por la dirigente Fernanda Raverta, se quedó con la conducción partidaria luego de vencer a la lista opositora impulsada por sectores alineados al gobernador Axel Kicillof.

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La elección se desarrolló en un contexto de fuerte disputa interna dentro del peronismo, con distintos espacios midiendo fuerzas de cara al reordenamiento político en la provincia de Buenos Aires.

Con más de 5.300 afiliados participando en los comicios, la lista encabezada por Di Bártolo obtuvo alrededor del 60% de los votos, frente al 40% que consiguió la candidata Adriana Donzelli, representante del sector opositor.

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Daniel Di Bártolo cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito sindical, educativo y político. Profesor de Historia y dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), ocupó diversos cargos dentro del peronismo y la estructura gremial.

La elección en Mar del Plata se inscribe en un proceso más amplio de normalización y renovación de autoridades del PJ en distintos distritos de la provincia, en la antesala de una nueva etapa política.

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