Por Camila Barros Palma

No se puede negar que Mar del Plata ofrece una amplia oferta en hotelería, gastronomía y eventos culturales para todo tipo de público que la posiciona como uno de los destinos turísticos más elegidos del país. Sin embargo, puede fallar.

El actor, humorista, bailarín y cantante Dan Breitman fue a disfrutar una comida en un restaurante de la ciudad que poco cumplió con la expectativas y contó el hecho en un reel de Instagram.

"No comeré supremas en Mar del Plata, no quiero más supremas en Mar del Plata, te la cobran como rabas, cómo no pedí ensalada" cantó en un estilo pop de los '90 que llamó la atención de los usuarios por su originalidad y espontaneidad para relatar lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dan Breitman (@danbreitmanok)

La idea de contar esta experiencia surgió ya que "casi todo lo que me pasa lo vuelvo en formato musical porque es mi expresión, tanto si no viene un ascensor, si tengo que esperar un café, me enamoro, todo lo hago a través de la música", explicó Breitman.

En una de sus visitas a la ciudad, "estaba en un lugar, vino una suprema muy chica, frita y me la cobraron carísima. Me la comí, era un pollo, pero estaba medio gomoso", contó.

No obstante, esta mala experiencia no afectó su relación con "La Feliz", ya que "vengo para disfrutar, amo la comida de acá, amo Mar del Plata, tengo amigos. Mi relación con la ciudad es completamente amistosa, estrecha, cariñosa y siempre como rico, abundante. Me llamó la atención que en ese restaurante la suprema sea tan fea", señaló.

El artista afirmó que la reacción de la gente a esta particular forma de narrar su cotidianeidad "es bastante buena, todo el mundo se ríe por cómo lo canto, lo hice, los comentarios suelen ser buenos y a la gente le gusta que yo vuelva todo un musical".

A pesar de esta 'mala pasada', "siempre voy a elegir Mar del Plata, de hecho es mi ciudad, vivo un poco en Capital y otro poco acá. Estoy buscando departamento para alquilar porque hace tanto tiempo que voy y vengo que tal vez me convenga. Siempre elijo Mar del Plata", aseguró.