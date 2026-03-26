Prensa Aldosivi

El flamante DT arribó acompañado por un nutrido cuerpo técnico que ya comenzó a trabajar en Mar del Plata. Damonte estará secundado por Pablo Lugüercio como asesor deportivo, mientras que Nicolás Alvite y Fabio Abraham se desempeñarán como ayudantes de campo.

Ads

En la preparación física estarán Gastón Fauceglia y Álvaro Apter, quienes trabajarán en conjunto con los profes del club, Silvio Desio y Emiliano Costa. Además, Jesús García continuará como entrenador de arqueros y Jeremías Bottega seguirá a cargo del análisis de video.

Damonte, que recientemente se desvinculó de Boston River de Uruguay, vuelve al fútbol argentino tras haber tenido pasos por Huracán, Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín (en dos ciclos) y Colón de Santa Fe. En su última experiencia, logró clasificar al conjunto uruguayo a la Copa Sudamericana, aunque no consiguió buenos resultados en el torneo local.

Ads

Uno de los puntos destacados de su llegada es la presencia de Lugüercio, ex jugador del “Tiburón” y muy identificado con la institución, lo que suma un componente de cercanía con la hinchada.

Sin demasiado margen de trabajo, el nuevo cuerpo técnico tendrá un rápido desafío: Aldosivi volverá a jugar el próximo martes 31 de marzo a las 15:30 frente a Argentinos Juniors, en un partido clave para comenzar a cambiar la imagen del equipo.

Ads

Con este nuevo ciclo, el objetivo está claro y no cambia: sumar puntos para escapar de la zona comprometida y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

