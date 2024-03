El experimentado jugador de Kimberley habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el camino que recorrieron para jugar la final por el ascenso al Federal “A” ante Camioneros de Luján: “lo plantearemos distinto porque son 90 minutos y no 180, pero siempre salimos con la misma propuesta en todas las canchas”, adelantó.

Damián “Paisa” Luengo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9)

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

Kimberley está a sólo 90 minutos del objetivo. Tan cerca de quedarse con el ascenso como de terminar con las manos vacías. El próximo fin de semana jugará una de las finales en el Regional Amateur frente a Camioneros de Luján en un sólo partido en cancha neutral buscando convertirse en un equipo del Federal “A”.

Luego de eliminar a Costa Brava por un global 4-0 y consagrarse como campeones de la Región Pampeana Sur, Damián Luengo habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo alcanzado: “estoy muy contento por como se dio todo, como se ha desarrollado este campeonato. Venimos haciendo un gran torneo donde fuimos de menor a mayor, hemos asimilado muy bien el mensaje desde el primer día que iniciamos esta temporada”.

A pesar del 3-0 en el partido de ida, sabían que no podían bajar la tensión en General Pico y terminaron ganando 1-0 con un gol agónico de Leonel Iriarte: “no había opción de relajarse. Como nosotros en un tiempo pudimos hacer tres goles, ellos nos podían pagar de la misma forma. Fuimos muy inteligentes, era iban a salir a buscar el resultado y que jugaran 10 o 15 metros más adelante que en Mar del Plata. Sabíamos que todavía no habíamos conseguido nada, en eso fuimos inteligentes pero sufrimos un poco porque tuvieron varias opciones para abrir el marcador. Tuvimos esa cuota de suerte que no siempre tenes. Ligamos un poco”, confesó el “Paisa”.

Además, han logrado atravesar toda la fase de eliminación sin goles en contra, algo muy difícil en una categoría de ascenso: “creo que el mensaje que hubo cuando se inició esto entró rápido y lo asimilamos rápidamente. Nuestro primer defensor son los delanteros que presionan mucho porque siempre la pelota llega sucia, ahí está lo fundamental, un equipo corto, agresivo, donde corren todos. Cuando hay rotación, el plantel está muy bien a un nivel muy parejo. Mantener el arco tantos minutos en cero, es fundamental porque te da otra confianza”.

Ahora saben que todo lo construido, se debe completar en 90 minutos jugando ante Camioneros, porque sino de nada servirá: “será distinto porque sabemos que es un sólo partido, cuando son 180 minutos, lo podés planificar distinto, nosotros en todas las canchas fuimos con la misma propuesta de ir en búsqueda del arco rival. Será así nuevamente y más siendo un sólo partido”.

Hoy tienen la emoción a flor de piel y un respaldo en Kimberley que los empuja a sentirse capaces de lograr ese objetivo planteado: “hay mucha gente, nuestra familia, amigos que están todos muy felices. Hemos conseguido algo muy lindo, jugar una final no es fácil y no siempre se la juega. Tenemos que disfrutar el momento, así nos dice el “Gato” Mignini, que entremos a disfrutar el partido porque es fútbol. Eso llega y se ve reflejado en el plantel”