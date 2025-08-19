El fiscal Luis Ferreyra llevó adelante este martes el alegato en el juicio contra un cuidacoches acusado de extorsionar, amenazar y dañar el vehículo de un turista rosarino en Mar del Plata.

El visitante había bajado sin dinero para ir de urgencia a un baño, regresó pocos minutos después y encontró su camioneta con el capot y el lateral izquierdo rayados. “Cuando volvió, comprobó que la amenaza se había cumplido. Llamó al 911, señaló al agresor y la policía lo detuvo en el lugar”, explicó el fiscal en dialogo con El Marplatense.

El imputado tenía en su poder una pequeña llave con restos de pintura, que habría utilizado para dañar el vehículo. Estuvo detenido entre seis y siete meses, hasta que la causa fue elevada a juicio y recuperó la libertad bajo resolución del juez de garantías.

El proceso se demoró luego de que el acusado llegara alcoholizado a la primera citación. Recién ahora, en condiciones, se pudo concretar el debate oral, que cerró con los alegatos de la fiscalía y la defensa.

Ferreyra remarcó que la conducta constituye un caso típico de extorsión, ya que la víctima entregaría dinero bajo amenaza de daño. “Es como cuando alguien te dice ‘dame esto o te mato’: no pensás que va a disparar, pero el riesgo es real”, comparó.

La sentencia se dará a conocer el jueves de la próxima semana, cuando el tribunal determine la responsabilidad del cuidacoches en un caso que expone nuevamente el conflicto en torno a los trapitos en la ciudad.