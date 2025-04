Este martes, Dalma Maradona fue consultada sobre la situación de Daniel Osvaldo, pareja de su hermana Gianinna, durante su participación en Ángel Responde en Bondi Live. La pregunta surgió tras la denuncia pública realizada por Ana Oertlinger, ex pareja de Osvaldo y madre de su hijo mayor, quien actualmente tiene 18 años. Oertlinger acusó a Osvaldo de haber ejercido violencia física contra el niño, alegando que le pegó y mordió.



Ante la consulta, Dalma fue tajante: aseguró no tener conocimiento sobre esas situaciones de violencia, remarcó que no avala ningún tipo de violencia y aclaró que no tenía nada más que decir porque se trata de un tema que le corresponde a él. “Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, cerró.



Mirá el video acá https://www.instagram.com/p/DIy7xCsvE9i/