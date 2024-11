Daiana Di Benedetto tuvo su primera gran experiencia como Head Coach de un Seleccionado Nacional con el equipo femenino U15 que terminó tercero en el Sudamericano de Venezuela y donde además, obtuvieron una de las tres plazas para la AmeriCup U16 del año próximo.

De vuelta en el país, la entrenadora habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo vivido en un torneo de mucha intensidad: “La experiencia fue enriquecedora por donde la mires. Además los resultados también se vieron, todo salió bien en todo sentido, las chicas respondieron, volvieron contentas, el staff laburó un montón y se logró el objetivo principal que era clasificar. Obviamente nos queda como el saborcito amargo porque creo que teníamos un montón de chances de llegar a la final, pero lo que hubiera venido después hubiera sido un premio, un regalo”.

La convivencia de un cuerpo técnico nuevo, con roles nuevos y siendo tan numeroso; fue todo un aprendizaje pero no sólo para Daiana sino para todos: “Fue todo muy ameno y muy natural, se fue dando porque el grupo de laburo fue excepcional, todos estábamos tirando para adelante, por ahí la última decisión es tuya, pero siempre he charlado con el cuerpo técnico. Me lo hicieron muy fácil porque al principio fue raro estar parada ahí adelante ya que siempre estaba acostumbrada a estar sentadita atrás, atenta a lo que necesitaba el equipo y fue raro, pero al darme vuelta estaban todos ahí, era un trabajo en equipo. La verdad que fue ameno y salió natural, mejor de lo que yo pensaba”.

No era fácil estar ahí y tenía que saber como reaccionaría ante la presión de ser la entrenadora del equipo nacional: “Me puse nerviosa fue cuando me dijeron que iba a ser la entrenadora, no sabía si va a poder pero una vez que pones la cabeza ahí y es un partido de básquet. Me llama también la atención la templanza con lo que afronté todo, la tranquilidad hasta en los partidos más difíciles. Estaba tan metida y habíamos laburado tanto, el foco estaba tan puesto que en un momento te olvidás que estás en una cancha hermosa. Estábamos jugando contra Venezuela que era el local con 5 mil o 7 mil personas”.

Puede interesarte

Además de todo lo que consiguieron, hubo un dato particular que fue la doble victoria ante Brasil incluso en el duelo por la medalla de bronce y la última plaza en la AmeriCup. La primera fue por fase de grupos con un histórico 67-24 y en el partido final del certamen fue 68-53: “Lo que cambia es la energía, hasta las nenas se predisponen de otra manera porque le querés ganar, es el clásico. Tenía fe de que nos iba a ir bien, pero no pensé que tanto en el primer partido. Creo que fue un resultado histórico, nunca en un clásico Argentina-Brasil un equipo lo dejó en -30 al otro. Yo ni enterada de eso. El siguiente partido si nos cruzáramos no iba a ser igual porque a lo largo del torneo, en el recorrido todos fueron ajustando cosas. El objetivo de clasificar se cumplió y encima le ganamos dos veces a Brasil y con esa diferencia, creo que fue muy ideal. Nos volvimos muy contentos. Creo que superó las expectativas en algunas áreas”.

Para Daiana Di Benedetto en lo particular, el partido con Brasil tenía otra connotación por un tema familiar: “mi mamá es brasilera y nos hablamos antes del partido. Obviamente que alentaba por mí, porque soy su hija y vive en Argentina hace mucho tiempo, pero ella sabe esta realidad y y le mandaba videos con las nenas cantando canciones y me preguntaba si ellas saben de mis orígenes. La energía era distinta”.