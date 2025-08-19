La marplatense Daiana Di Benedetto vivió meses de máxima intensidad, primero como entrenadora principal de la Selección Argentina U16 en la AmeriCup de México y luego como asistente técnica de Mauricio Santángelo en el Mundial U19 disputado en República Checa. La entrenadora habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la experiencia, las conclusiones que dejó cada certamen y los desafíos pendientes del básquet femenino en el país.

“Fue muy intenso, pero muy lindo. Mi primer Mundial, una experiencia tremenda en lo personal. Estuve casi dos meses afuera, primero con la preparación y el torneo de la U16 en México y después directamente con la U19 en España y República Checa. Recién cuando volví a Mar del Plata pude dimensionar todo lo que pasó”, contó.

En la AmeriCup U16, Argentina quedó afuera del objetivo principal: la clasificación al Mundial 2026. Sin embargo, Di Benedetto valoró el trabajo del grupo: “Apenas terminó el torneo, la sensación fue de una amargura tremenda, porque esta camada se lo merecía; tienen mucho talento y mucha proyección. Pero después uno lo analiza y entiende que recién arrancan, que tienen un largo recorrido. No me quedan dudas de que tendrán otra oportunidad”.

El desafío siguiente fue el Mundial U19, donde el seleccionado finalizó en el puesto 15 tras caer ante Brasil. Allí, la entrenadora subrayó las diferencias que aún existen con otras potencias: “Nuestro objetivo era ser lo más competitivas posibles, pero es muy difícil sostener la intensidad ante rivales con otra preparación y otro biotipo. Hubo partidos donde pudimos competir hasta el segundo cuarto, después se nos hizo cuesta arriba. De todas formas, dimos lo máximo que pudimos. Argentina antes ni clasificaba a los Mundiales, hoy está compitiendo y ese ya es un paso importante”.

Consultada sobre la realidad del semillero nacional, fue clara: “Hay mucho talento en el país y cada vez más trabajo de los entrenadores de los clubes. El femenino está creciendo un montón, pero nos falta talla y seguir buscando jugadoras. Hay que equiparar la competencia: me encuentro con clubes que están a la par del masculino y otros que entrenan muy poco. Si logramos unificar eso, va a ser más difícil elegir 12 y vamos a ser más competitivos a nivel internacional”.

Finalmente, Di Benedetto también hizo referencia a la situación local: “Me encantaría que Mar del Plata tenga más competencia, más clubes y un equipo en Liga Nacional. Hay mucho talento y entrenadores trabajando muy bien, pero se necesita más competencia para que ese trabajo se vea reflejado”.