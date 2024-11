El programa de Adrián Caballero en la 100 se llenó de emoción y arte con la visita del Puma Goity, quien dejo una huella imborrable en el Teatro Tronador con su interpretación en "Cyrano de Bergerac". Durante la entrevista, Goity compartió su entusiasmo por el éxito rotundo de las funciones que tuvieron lugar el 10, 11 y 12 de octubre, un acontecimiento que reunió a un público ansioso por disfrutar de una de las obras más emblemáticas del teatro clásico.

El actor elogio el trabajo del empresario Marcelo González y del equipo del Teatro San Martín, que han hecho posible esta temporada de primavera-verano que arrancó con fuerza. "Es una obra que significa mucho para mí, tanto en lo personal como en lo artístico", comentó, destacando la relevancia de Cyrano en su carrera.

La respuesta del público fue abrumadora, con las entradas agotadas en tiempo récord. "No me imaginé que se iba a votar tan temprano", expresó Goity, quien, al darse cuenta del gran interés, decidió realizar ensayos abiertos para aquellos que no pudieron conseguir entradas. La emoción fue palpable, con la sala del teatro repleta de espectadores que aplaudieron de pie durante toda la obra.

Con nuevas funciones programadas para los días 8, 9, 22 y 23 de noviembre, y otra tanda el 6, 7, 20 y 21 de diciembre. Goity se mostró optimista y agradecido por la oportunidad de seguir compartiendo este clásico con el público. "Cada función es una experiencia única y hermosa", concluyó, dejando claro que la conexión con los espectadores es lo que realmente hace que el teatro cobre vida.

"Cyrano de Bergerac" se prepara para seguir cautivando Mar del Plata, consolidándose como un evento cultural imprescindible en la agenda de la ciudad.