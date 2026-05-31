La Municipalidad dio a conocer el cronograma de actividades de junio del Punto Digital Libertad, que funciona en el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350), donde se ofrecerán cursos de capacitación, talleres y un espacio de asesoramiento para vecinos; la propuesta es impulsada por la Secretaría de Participación Ciudadana.

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Los interesados en participar de las actividades o inscribirse en los cursos pueden obtener más información escribiendo al correo [email protected].

Los Puntos Digitales funcionan bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana y tienen como objetivo generar espacios de recreación, capacitación y encuentro comunitario.

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El cronograma incluye el curso de Habilidades Laborales los lunes de 10:00 a 12:00, orientado a brindar herramientas para mejorar la inserción en el mercado de trabajo; el curso de Community Manager los lunes y jueves de 17:00 a 18:00, enfocado en el uso de redes sociales y tendencias para la creación de contenidos.

Además, clases de dibujo los miércoles de 16:00 a 18:00, donde se enseñan distintas técnicas; y un espacio de Atención al Vecino los martes y jueves de 08:30 a 12:30, destinado al asesoramiento en diversos trámites.

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