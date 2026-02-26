Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Mariano Cúneo Libarona, abogado penalista y figura central del área desde el inicio de la gestión de Javier Milei, anunció su salida luego de dos años al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en los que marcó la agenda judicial del Gobierno y se transformó en uno de los interlocutores clave entre el Poder Ejecutivo y los operadores del sistema legal.

El nombre que más fuerza toma dentro del oficialismo es el del senador provincial Guillermo Montenegro, cercano al núcleo duro del oficialismo, quien se habría reunido hace semanas con colaboradores del Gobierno para analizar la posibilidad de asumir al frente del ministerio. Su nombre, viene sonando desde hace tiempo para el Ministerio de Justicia, incluso antes de dejar la intendencia de Mar del Plata y ser electo senador, lo que refuerza la idea de su eventual desembarco en la cartera.

Más allá de Montenegro, en las últimas horas se filtraron otros perfiles que están siendo evaluados como el de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex pareja del fiscal Alberto Nisman, quien cuenta con amplio recorrido en el fuero federal y con buena sintonía con distintos sectores judiciales y políticos. Su nombre no sólo aparece para Justicia, sino también para integrar la Corte Suprema o incluso para ocupar la Procuración General de la Nación. También suena el nombre de Diego Luciani, fiscal que intervino en causas de alto impacto público, como el juicio por la causa “Vialidad”, por la cual la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada.

Otro de los nombres es el de Santiago Viola, abogado con vínculos políticos y representación legal de La Libertad Avanza, cuya eventual designación es vista por algunos como una movida para reforzar el control partidario sobre el ministerio.

También suena el nombre de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e hijo del ex juez de Casación Carlos Alberto Mahiques, también fue mencionado como alternativa, en un contexto de negociaciones y equilibrios entre distintos sectores del oficialismo.

Un nombre que quedó completamente descartado para suceder a Cúneo Libarona es el del actual viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien rechazó en varias oportunidades la propuesta.

La definición será anunciada por el presidente Milei en los próximos días, en el marco de ajustes más amplios dentro del Gabinete.