Una popular pista de karting de la ciudad lanzó Cumpleaños sobre ruedas, una propuesta para celebrar cumpleaños infantiles que combina karting, aprendizaje en seguridad vial y actividades recreativas, destinada a chicos desde los 11 años, con reservas a través de redes sociales, WhatsApp y correo electrónico.

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La iniciativa ofrece una alternativa distinta para festejos, en la que los participantes no solo celebran, sino que también experimentan la conducción de karts especialmente preparados para la actividad.

La experiencia comienza con una charla didáctica acompañada por un video instructivo, donde se abordan normas de seguridad, uso de banderas y nociones básicas de manejo. Luego, cada participante recibe un kart asignado y el equipamiento correspondiente, incluyendo casco.

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Uno de los ejes centrales de la propuesta es la seguridad. Las unidades cuentan con doble comando y una banca adicional para instructor, lo que permite un control permanente durante la actividad. Además, los conceptos teóricos se refuerzan en pista, promoviendo una experiencia formativa.

Cada tanda incluye hasta seis karts en simultáneo, con 10 minutos netos de conducción. Los vehículos están equipados con sistemas de doble sujeción y apoyacabezas para mayor protección.

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El festejo se complementa con un salón exclusivo climatizado con WiFi, servicio de camareras y coordinación durante tres horas, en un entorno ambientado con cartel de bienvenida, mantelería, vajilla y descartables para la torta.

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Asimismo, el complejo dispone de un sector de juegos con pool, mesa de tejo, metegol y máquinas de básquet, además de simuladores de Fórmula 1 con butacas profesionales y sistema interconectado. Los interesados deben escribir al 223 683-2264 o por correo electrónico a [email protected].