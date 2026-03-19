Durante su discurso, el expresidente afirmó que su espacio “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno nacional, sino a “completarlo”, y se definió como “el próximo paso” en el proceso de transformación de la Argentina.

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El encuentro reunió a referentes del espacio amarillo y funcionó como una señal de reorganización interna, en un contexto de reconfiguración del mapa político tras la llegada del oficialismo libertario al poder. Macri destacó la vigencia del PRO como fuerza política y reivindicó su rol histórico como impulsor de cambios estructurales en el país.

En ese marco, el exmandatario buscó equilibrar su posicionamiento, si bien reconoció que no coincide plenamente con todas las medidas del Gobierno, ratificó una postura de acompañamiento general al rumbo económico y político.

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Al mismo tiempo, Macri advirtió sobre la persistencia del kirchnerismo como fuerza opositora y sostuvo que su espacio estará preparado para enfrentar un eventual intento de regreso al poder. “Sabemos que no está muerto y cuando intente volver, vamos a estar ahí para impedirlo”, aseguró durante su discurso.

El acto llega en una etapa de redefinición para el PRO que actualmente busca consolidar su lugar dentro del nuevo esquema político, en el que mantiene tensiones y coincidencias con el oficialismo.

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