La dermatóloga infantil, del Hospital Privado de Comunidad (HPC), María Belén Cazorla (MP: 96731) advierte que la prevención temprana es fundamental y que el cuidado de la piel en la infancia (especialmente en los primeros años de vida) puede marcar la diferencia en la salud futura. “La infancia comprende desde los 0 hasta los 18 años, y la piel debe cuidarse siempre”, explicó la especialista. Sin embargo, aclaró un punto clave que muchas familias desconocen: el uso de protector solar está avalado recién a partir de los seis meses de edad. Antes de ese momento, los productos no están testeados y pueden generar irritaciones, por lo que la recomendación es evitar completamente la exposición solar en bebés de 0 a 6 meses.

A partir de los seis meses, existen protectores solares específicos para bebés, conocidos como protectores físicos, fácilmente reconocibles por dejar la piel blanca, el llamado “efecto fantasmita”. “Ese es el único tipo de protector que puede usar un bebito”, señaló Cazorla.



La correcta protección solar comienza incluso antes de salir de casa. La dermatóloga enfatizó que la primera aplicación debe hacerse dentro del domicilio, ya que es la más importante. “Esa aplicación inicial nos asegura una buena protección porque el producto se absorbe correctamente”, explicó. Luego, el protector debe reaplicarse cada dos o tres horas, y siempre después de salir del agua.

En bebés y niños pequeños, el protector solar no es suficiente por sí solo. De hecho, las medidas físicas de protección son tan importantes (o incluso más) que las cremas. Remeras con filtro UV, sombreros, lycras y trajes de baño adecuados son aliados indispensables.



“Así como el protector solar tiene su etiqueta con el factor de protección, la ropa también debe indicarlo”, aclaró la especialista, y recomendó verificar que cuente con certificación y un factor de protección 50. En las zonas de piel que no quedan cubiertas por la ropa, sí debe aplicarse protector solar.

La recomendación general para bebés menores de seis meses es exposición cero. “Muchas mamás primerizas los llevan a la playa muy chiquitos, y lo ideal sería que no”, comentó Cazorla. En caso de hacerlo de manera excepcional, sugiere que sea después de las cinco de la tarde, evitando el sol directo, usando carpas o sombrillas, ropa con protección UV y, si es necesario, protector solar en la piel expuesta. Siempre de forma ocasional, no todos los días.



El motivo es claro: el daño solar es acumulativo. “Las quemaduras solares son el principal factor de riesgo para el cáncer de piel, especialmente las que ocurren en los primeros 20 años de vida, porque son las que más daño le producen al ADN de la célula”, advirtió.



Durante las últimas semanas, las quemaduras solares se han convertido en una de las consultas más habituales en los consultorios dermatológicos. “La piel viene poco acostumbrada después del invierno, el clima no parece tan agresivo o está nublado, y ahí se producen muchas quemaduras”, explicó la dermatóloga. Para evitarlo, recomendó aplicar el protector solar al menos 20 minutos antes de salir, ya que si se coloca y se sale inmediatamente, su eficacia disminuye.

Ante signos como enrojecimiento intenso, ampollas o deshidratación, especialmente en bebés y niños pequeños, es fundamental consultar con un profesional. “En los bebitos, ante el mínimo enrojecimiento, se recomienda la consulta para estar atentos a otros signos”, explicó.



En cuanto al tipo de protector, se aconseja un factor de protección 30 o superior, que cubra tanto rayos UVB como UVA, y que sea pediátrico o para bebés, evitando productos con perfume por el riesgo de alergias o irritaciones. Además, la hidratación durante el día es clave.



“Ante una quemadura solar se recomienda consultar con un médico. Las cremas no reemplazan la consulta”, finalizó.



