A solo seis días de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza y Fuerza Patria intensifican su despliegue en las provincias que podrían definir el resultado nacional. El presidente Javier Milei encara una gira estratégica por Tucumán y Santiago del Estero, bastiones históricos del peronismo, mientras el kirchnerismo volvió a apostar a la simbología: Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof celebraron el Día de la Lealtad con un mensaje cargado de épica y confrontación, evocando el viejo lema de "Braden o Perón".

Mientras las encuestas muestran un escenario polarizado y con márgenes muy ajustados, los espacios políticos afinan estrategias: el oficialismo apuesta a consolidar el Congreso para avanzar con sus reformas estructurales, mientras el peronismo busca contener su base electoral en Buenos Aires y dar pelea en distritos clave como Córdoba y Santa Fe, donde el voto se encuentra dividido.

Cristina, desde su departamento en San José 111, donde cumple prisión domiciliaria, trazó un paralelo entre la coyuntura actual y el histórico 1946. Por su parte, Milei, acompañado por Diego Santilli, bajó el tono triunfalista y puso el foco en “construir una mayoría legislativa que permita sostener el rumbo”.

En paralelo, las tensiones cambiarias y la presión sobre el dólar se suman al clima de incertidumbre. La intervención del Tesoro estadounidense logró frenar la suba momentáneamente, pero crece el escepticismo en torno a la estrategia económica de Milei y su equipo liderado por Scott Bessent.

En un contexto de final abierto y volatilidad económica, las próximas horas serán decisivas para definir no solo el resultado electoral, sino también la correlación de fuerzas para lo que viene en el Congreso.

Fuente: TN.