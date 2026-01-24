Cuenta DNI sigue sumando funciones y consolida su lugar como una de las billeteras digitales más utilizadas del país. Desde ahora, la app del Banco Provincia permite comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial, de manera simple, rápida y completamente digital.

La opción ya está disponible para quienes cuentan con una Caja de Ahorro en dólares en el banco, y también para quienes aún no la tienen. En ese caso, la propia aplicación ofrece la posibilidad de abrir la cuenta en pocos pasos, con habilitación en un plazo máximo de 48 horas.

Las operaciones se realizan desde el menú principal, ingresando el monto y confirmando la transacción, con una experiencia de uso similar a la de los movimientos en pesos. Además, la nueva actualización incorpora la transferencia de dólares, integrada al mismo circuito habitual, lo que refuerza la lógica de simplicidad que caracteriza a la plataforma.

Con esta novedad, Cuenta DNI se pone a la par de otras billeteras del mercado que ya permiten operar en moneda extranjera, aunque con la ventaja de hacerlo al valor oficial. La función se suma a una serie de innovaciones implementadas durante el último año, como el acceso a préstamos personales y la constitución de plazos fijos desde la app.

Los números respaldan el crecimiento: más de 250 mil préstamos personales y más de 400 mil plazos fijos se gestionaron durante 2025 a través de Cuenta DNI, que ya se posiciona como el principal canal digital del Banco Provincia.

Así, la billetera bonaerense continúa ampliando su ecosistema y reforzando su rol como una herramienta clave para la gestión cotidiana del dinero, ahora también en dólares.