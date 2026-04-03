El Gobierno de Cuba anunció la liberación de más de 2.000 personas privadas de libertad en el marco de un indulto definido como “humanitario y soberano”. La decisión coincide con celebraciones religiosas y se enmarca en un contexto de tensiones internacionales y dificultades internas.

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Según informaron las autoridades, los beneficiados fueron seleccionados en base a distintos criterios, como buena conducta, cumplimiento parcial de la pena y condiciones de salud. Entre ellos hay jóvenes, mujeres, adultos mayores y también ciudadanos extranjeros o residentes en el exterior.

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La medida excluye a personas condenadas por delitos graves y forma parte de una política de excarcelaciones que el país ha aplicado en distintas ocasiones en los últimos años. Se trata, además, de uno de los indultos más amplios en más de una década.

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El anuncio se produce en un escenario atravesado por la crisis económica y energética, así como por negociaciones y presiones externas, especialmente desde Estados Unidos, lo que le otorga también una lectura política además del carácter humanitario.

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