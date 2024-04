Se completó la jornada más importante de la fase regular para los equipos que están compitiendo en los distintos Campeonatos Regionales de Clubes en toda la provincia. Principalmente en Mar del Plata donde se juega el "A" masculino y femenino.

Entre las damas, IDRA y Sporting ya tenían la clasificación asegurada. En el último encuentro las "naranjas" igualaron 1-1 con Universitario (goles de Valentina Lazcano y Magalí Sangla, respectivamente) y pasaron como líderes. Las "Lechuzas" por su parte, culminaron terceras y tendrán que jugar reclasificación. En el otro grupo, Sporting terminó con puntaje ideal después de superar 3-1 a Banco Provincia con los goles de Victoria Filinich, Juana Caratcoche y Agustina Álvarez; mientras que el descuento fue de Morena Paterno. Las "bancarias"; sin unidades, jugarán del 5° al 8° puesto. En el otro encuentro, Trinity tuvo que sufrir para ganarle a Los Cincuenta de Tandil por 3 a 2 para quedarse con el segundo cupo en las semifinales. Los goles fueron de Justina Villén, Gloria Scenna y Josefina Grimaldi. Mañana se medirán IDRA contra Trinity y Sporting contra Sportiva de Bahía Blanca.

En la rama masculina, Libertad sigue marcando muy fuerte la historia del club. Ganó los dos partidos de la jornada y se metió entre los cuatro mejores. Por la mañana fue 2-1 ante Pacífico de Bahía Blanca (marcaron Juan Manuel Cabanillas y Lucas Serrano) mientras que por la tarde y por el mismo marcador se impusieron a Sirio Libanés de Pergamino (anotaron Lucas Serrano y Franco Cassataro). Ahora buscarán jugar la final ante Universitario de Bahía Blanca.

DOS SEMIFINALISTAS EN TANDIL

Once Unidos y CUDS lograron este viernes la clasificación a las semifinales del Regional "B" en Tandil. Las de Parque Luro ya tenían la plaza asegurada pero hoy empataron 1-1 con Independiente para asegurarse la cima de la zona clasificatoria. El único gol fue de Juana Elía. Mañana jugarán las semifinales ante Saladillo.

Del otro lado, CUDS sostuvo el puntaje ideal ganando los tres encuentros. Hoy por la mañana le ganó 1-0 a Del Valle de Necochea con el gol de Morena Rosselli y en el último encuentro, venció 3-2 a Saladillo con los tantos de Rosselli y dos de Sofía Paglione. Las necochenses, por su parte, empataron 4-4 en el último partido ante Remo de Azul (Ileana Fernández -2-, Lucía Jossi y Pilar Esbensen) por lo que tendrán que jugar Reclasificación.

POLIDEPORTIVO VILLA GESELL A RECLASIFICACIÓN EN MONTE HERMOSO

En el Regional de Clubes "C" que se juega en Monte Hermoso, Polideportivo Villa Gesell es otro de los equipos que está jugando un gran torneo. Hoy por la mañana empató con Lobos AC 2 a 2 gracias a los tantos de Eliana Benítez Gottig y Valeria Tria Vargas pero en el segundo encuentro perdió 1-0 ante Argentino con quien quedó igualado en puntos, récord, goles a favor y en contra, pero la propia derrota las dejó en reclasificación.

DOS SEMIFINALISTAS EN BAHÍA BLANCA

El Regional "D" de Bahía, el único equipo de nuestra ciudad que pudo pasar a la definición del torneo fue Talleres que culminó segundo en su grupo. Después de la goleada inicial, cayó 4-0 ante Argentino en el primer partido del viernes y cerró la fase regular ganandole 2-0 a Barrio Norte (Oriana Valastro y Sofía Zubillaga). El sábado tendrá que enfrentarse con Tiro Federal buscando la final.

En la otra zona, Campo de Pato de Balcarce terminó tercero después de superar hoy a Viajantes por 2-1 (María Ignacia Martino y Aldana De Piano). Un gol más hubiera cambiado la ecuación porque quedó afuera por esa diferencia respecto de su rival. Náutico, en tanto, cayó 4-1 con Tiro Federal (gol de Josefina Almirón) y terminó cuarto en la zona.

El Regional "E"; por último, River fue el que logró ingresar en la semifinal. Las "millonarias" perdieron 3-2 con Coronel Suárez en el primer turno (Casandra Cisneros y Lucía Millán) por lo que necesitaban un buen resultado por la tarde. Ahí superaron 4-0 a Atlético Villegas con los goles de Lucía Millán, Guadalupe Jaurena, Daira Pinto y Casandra Cisneros. Mañana enfrentaran a Atlético Roque Pérez.

En la otra zona los dos representantes de Mar del Plata perdieron sus partidos y jugarán Reclasificación. Sporting "B" cayó 3-0 ante Centro Blanco y Negro, mientras que Banco Provincia "B" perdió 8-0 ante Atlético Roque Pérez.

RESULTADOS - CRC "A" EN MAR DEL PLATA

9 hs. - Estadio Panamericano - Pacífico (BB) vs. Libertad (CABALLEROS) 1-2

9 hs. - CMH - Sirio vs. Atlético Villegas (CABALLEROS) 2-3

10.40 hs. - Estadio Panamericano - Náutico vs. Saladillo (CABALLEROS) 1-5

12.20 hs. - CMH - Social (Junín) vs. Sportiva (BB) 1-2

12.20 hs. - Estadio Panamericano - IDRA vs. Universitario 1-1

14 hs. - CMH - Los Cincuenta (T) vs. Trinity 2-3

14 hs. - Estadio Panamericano - Sporting vs. Banco Provincia 3-1

15.40 hs. - CMH - Pacífico vs. Atlético Villegas (CABALLEROS) 0-2

15.40 hs. - Estadio Panamericano - Libertad vs. Sirio (CABALLEROS) 2-1

17.20 hs. - Estadio Panamericano - Universitario (BB) vs. Saladillo (CABALLEROS) 4-2

POSICIONES FINALES - DAMAS

Zona "A": 1º IDRA 7 ptos, 2º Sportiva BB 4 ptos, 3º Universitario 3 ptos y 4º Social (Junín) 1 ptos.

Zona "B": 1º Sporting 9 ptos, 2º Trinity 6 ptos, 3º Los Cincuenta 3 ptos y 4º Banco Provincia 0 ptos.

POSICIONES FINALES - CABALLEROS

Zona "A": 1° Universitario (BB) 6 ptos, 2° Saladillo 3 ptos y 3° Náutico 0 ptos.

Zona "B": 1º Atlético Villegas 9 ptos, 2º Libertad 6 ptos, 3º Sirio Libanes 3 ptos y 4º Pacífico 0 ptos.

Cronograma - Sábado 6/4

9 hs. - Reclasificación - Estadio Panamericano - Universitario vs. Banco Provincia

9 hs. - CMH - Reclasificación - Náutico vs. Pacífico (BB)

11 hs. - Reclasificación - CMH - Los Cincuenta (T) vs. Social (Junín)

11 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Libertad vs. Universitario (BB)

13 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Atl. Villegas vs. Saladillo

15 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - IDRA vs. Trinity

17 hs. - Reclasificación - Estadio Panamericano - Sirio Libanés vs. Pacífico (BB)

19 hs. - Semifinal - Estadio Panamericano - Sporting vs. Sportiva (BB)

RESULTADOS - CRC "B" EN TANDIL

10.30 hs. - CUDS vs. Del Valle (N) 1-0

10.30 hs. - Remo (Azul) vs. Saladillo 1-1

15 hs. - Los Cardos (T) vs. El Nacional (BB)

15 hs. - Once Unidos vs. Independiente 1-1

16.30 hs. - Del Valle (N) vs. Remo (Azul) 4-4

16.30 hs. - CUDS vs. Saladillo 3-2

POSICIONES FINALES

Zona "A": 1º Once Unidos 7 ptos, 2º El Nacional 6 ptos, 3º Los Cardos 3 ptos y 4º Independiente 1 pto.

Zona "B": 1° CUDS 9 ptos, 2° Saladillo 4 ptos, 3° Remo (Azul) 2 ptos y 4° Del Valle (N) 1 pto.

Cronograma - 6/4

10 hs. - Reclasificación - Los Cardos (T) vs. Del Valle (N)

12 hs. - Reclasificación - Remo (Azul) vs. Independiente

14 hs. - Semifinal - Once Unidos vs. Saladillo

16 hs. - Semifinal - CUDS vs. El Nacional

RESULTADOS - CRC "C" EN MONTE HERMOSO

Lobos AC vs. Polideportivo Villa Gesell 2-2

Argentino vs. El Nacional "B" 0-1

Argentino (Trenque Lauquen) vs. Estudiantes (O) 0-2

Puerto Belgrano vs. Gimnasia 1-3

El Nacional "B" vs. Lobos AC

Argentino vs. Polideportivo Villa Gesell 1-0

POSICIONES FINALES

Zona “A”: 1° Gimnasia 9 ptos, 2° Puerto Belgrano 6 ptos, 3° Estudiantes (O) 3 ptos, 4° Trenque Lauquen 0 ptos.

Zona “B”: 1° El Nacional “B” 6 ptos, 2° Polideportivo Villa Gesell 4 ptos, 3° Argentino 4 ptos y 4° Lobos AC 2 ptos

Cronograma - Sábado 6/4

11 hs. - Reclasificación - Estudiantes (O) vs. Lobos AC

13 hs. - Reclasificación - Polideportivo Villa Gesell vs. Argentino (TL)

15 hs. - Semifinal - Gimnasia vs. Argentino

17 hs. - Semifinal - El Nacional “B” vs. Puerto Belgrano

RESULTADOS - CRC "D" EN BAHÍA BLANCA

Barrio Norte (América) vs. Porteño 8-1

Argentino vs. Talleres 4-0

Tiro Federal vs. Náutico (MDP) 4-1

Viajantes vs. Campo de Pato (B) 1-2

Porteño vs. Argentino 0-3

Barrio Norte (América) vs. Talleres 0-2

POSICIONES FINALES

Zona "A": 1º Tiro Federal 6 ptos, 2º Viajantes 4 ptos, 3º Pato (B) 3 ptos y 4º Náutico 2 ptos.

Zona "B": 1º Argentino 9 ptos, 2º Talleres 6 ptos, 3º Barrio Norte 3 ptos y 4º Porteño 0 ptos.

Cronograma - Sábado 6/4

9 hs. - Reclasificación - Barrio Norte vs. Náutico

13 hs. - Reclasificación - Campo de Pato (B) vs. Porteño

13 hs. - Semifinales - Tiro Federal vs. Talleres

17 hs. - Semifinales - Argentino vs. Viajantes

RESULTADOS - CRC "E" EN BAHÍA BLANCA

Atlético Villegas vs. Unión (Tornquist) 7-0

Coronel Suárez vs. River 3-2

Sporting "B" vs. Centro Blanco y Negro 0-3

Atlético Roque Pérez vs. Banco Provincia "B" 8-0

Unión vs. Coronel Suárez 1-6

Atl. Villegas vs. River 0-4

POSICIONES FINALES

Zona "A": 1º Atl. Roque Pérez 9 ptos, 2º Centro Blanco y Negro 6 ptos, 3º Sporting "B" 3 ptos y 4º Banco Provincia "B" 0 ptos.

Zona "B": 1º Coronel Suárez 9 ptos, 2º River 6 ptos, 3º Atl. Villegas 3 ptos y 4º Unión 0 ptos.

Cronograma - 6/4

9 hs. - Reclasificación - Sporting "B" vs. Unión (Tornquist)

11 hs. - Reclasificación - Atl. Villegas vs. Banco Provincia "B"

11 hs. - Semifinales - Atl. Roque Pérez vs. River

15 hs. - Semifinales - Coronel Suárez vs. Centro Blanco y Negro