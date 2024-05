Se completó este sábado la Fecha 11 del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde, de a poco, se van dando a conocer nuevos clasificados para la Zona Campeonato.

Luego de los resultados que se dieron esta tarde, por la Zona 1, el único que pudo asegurar su pasaje a la próxima instancia es Atlético Mar del Plata que logró otro importante triunfo por 3 a 0 ante San Isidro. Debajo, ninguno pudo sumar porque Talleres cayó 2-1 con el líder Alvarado como visitante y General Urquiza en el interzonal perdió 1-0 con Cadetes. Tampoco pudieron sumar Círculo Deportivo, que fue derrotado por Peñarol 2-1 y San José no pudo con Quilmes que se afianza como escolta (1-0).

En la Zona 2, tres de los de arriba pudieron asegurarse el pasaje a la próxima instancia. Los dos que más cerca estaban de hacerlo eran Once Unidos y Banfield. El equipo de Parque Luro empató 2 a 2 con River después de ir ganando 2-0, pero le alcanzó y el “Taladro” logró un gran triunfo como local 1-0 ante Deportivo Norte con un gol agónico y cuando tenía un jugador menos.

El viernes había adelantado su partido Kimberley que venció a El Cañón por 1-0 y dio un paso importante. Esta tarde, con la confirmación de los resultados que se dieron, el “Dragón” ya está en la próxima fase. Muy cerca quedó Argentinos del Sud que goleó 4-0 a Almagro Florida y virtualmente está clasificado.

RESULTADOS - Zona 1

Al Ver Verás vs. Independiente 0-0

Quilmes vs. San José 1-0

Alvarado vs. Talleres 2-1

Círculo Deportivo vs. Peñarol 1-2

Atl. MDP vs. San Isidro 3-0

San Lorenzo vs. Racing 0-0

Interzonal - Cadetes vs. Gral. Urquiza 1-0

RESULTADOS - Zona 2

El Cañón vs. Kimberley 0-1

Nación vs. Libertad 1-1

Boca vs. Chapadmalal 2-0

Argentinos del Sud vs. Almagro Florida 4-0

River vs. Once Unidos 2-2

Banfield vs. Deportivo Norte 1-0

POSICIONES - Zona 1

Alvarado 28 ptos. (*)

Quilmes 25 ptos. (*)

Atlético MDP 21 ptos. (*)

Talleres 17 ptos.

Gral. Urquiza 17 ptos.

Círculo Deportivo 16 ptos.

San José 15 ptos.

-

San Lorenzo 14 ptos.

Independiente 13 ptos.

Peñarol 11 ptos.

Racing 7 ptos.

San Isidro 5 ptos.

Al Ver Verás 5 ptos.

POSICIONES - Zona 2

Once Unidos 24 ptos. (*)

Banfield 23 ptos. (*)

Kimberley 22 ptos. (*)

Argentinos del Sud 20 ptos.

Deportivo Norte 19 ptos.

Nación 17 ptos.

River 17 ptos.

-

Libertad 16 ptos

El Cañón 13 ptos

Cadetes 9 ptos.

Boca 8 ptos.

Chapadmalal 5 ptos.

Almagro Florida 2 ptos.

(*) Clasificados a Zona Campeonato