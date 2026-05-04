El siniestro ocurrió el domingo por la mañana, cuando dos vehículos (un Ford Focus y un Citroën C3) colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación.

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Como consecuencia del impacto, tres personas murieron en el acto, mientras que una cuarta falleció posteriormente en el hospital local. Además, otras tres resultaron heridas con distintas lesiones y fueron trasladadas para su atención médica.

El choque se produjo en una zona de curvas pronunciadas, característica del sector serrano conocido como Abra de la Ventana, donde la visibilidad y las condiciones del camino suelen representar un riesgo para los conductores.

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Las víctimas fatales viajaban en el Citroën C3 y fueron identificadas como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Tres de ellas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que la cuarta murió horas después en el hospital.

El conductor de ese vehículo sobrevivió y permanece internado, mientras que la pareja que viajaba en el otro automóvil también sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro.

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Las pericias intentan determinar la mecánica del choque. Una de las hipótesis preliminares indica que el vehículo en el que viajaban las víctimas habría perdido estabilidad en una curva (posiblemente tras tocar la banquina), lo que provocó un cruce de carril y el posterior impacto frontal.

El lugar del accidente es un tramo de montaña con antecedentes de siniestros viales, donde influyen factores como curvas cerradas, cambios de visibilidad y condiciones climáticas variables, especialmente en las primeras horas del día.

Tras el choque, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos voluntarios, ambulancias y personal de Defensa Civil, que trabajaron durante varias horas en la asistencia a las víctimas y el ordenamiento del tránsito. La circulación en la ruta se vio afectada mientras se realizaban las pericias y la remoción de los vehículos involucrados.