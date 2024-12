En otra intensa jornada de día viernes, Mar del Plata volvió a vibrar al compás del mejor boxeo amateur del continente. Se realizó la segunda jornada del Torneo Latinoamericano en el Polideportivo de Colinas donde se ponía en juego nada menos que el pasaje a la final en cada categoría.

Los marplatenses se lucieron porque a las dos plazas que tenía asegurada la ciudad para las peleas que se darán este sábado, se agregaron otros dos boxeadores que lucharán por el cinturón en juego que cuenta con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la única divisional femenina, Romina Leiva ya sabía que disputaría la final, pero debía esperar por su rival. Finalmente será la marplatense Zoe Fernández que venció a la mexicana Rosa Azuara para quedarse con el tan ansiado lugar en esa pelea de mañana. La norteamericana, en tanto, ya se aseguró el tercer puesto.

En categoría hasta 60 kilos masculina, Nahuel Aramburu pudo ganar su pelea frente a Elías Rabelo de Brasil y es el único púgil de nuestra ciudad que estará en la final. Tendrá que disputarla ante el brasilero Pablo Brito que venció en la otra semifinal a Enzo Campos de Mar del Plata. Éste último, irá por la medalla de bronce mañana.

En caballeros hasta 64 kilos no había boxeadores locales en la definición que será entre el chileno Adan Arriagada y el uruguayo Braian Pérez Farías.

Por último, entre los más pesados (hasta 69 kilos), la semifinal marplatense quedó en manos de Facundo Benítez que derrotó por puntos a Franco Rocha. Ahora, uno irá por el cinturón y el otro por la medalla de bronce.

La jornada se completará con un esperado combate exhibición entre dos ex campeones como Rubén “Siru” Acosta y Roberto “La Bestia” Bolonti que se volverán a subir al ring. Luego habrá cuatro peleas complementarias por fuera del Latinoamericano y, por último, llegarán los combates finales del evento.

Resultados - Semifinales

Categoría Femenina - Hasta 54 kilos

Zoe Fernández (Arg) GPP a Rosa Azuara (Mex)

Categoría Masculina - Hasta 60 kilos

Nahuel Aramburu (Arg) GPP a Elias Rabelo (Bra)

Pablo Brito (Bra) GPP a Enzo Campos (Arg)

Categoría Masculina - Hasta 64 kilos

Adan Arriagada (Chi) GPP a Gustavo Ferreyra (Bra)

Braian Pérez Farías (Uru) GPP a César Longarez (Mex)

Categoría Masculina - Hasta 69 kilos

Facundo Benítez (Arg) GPP a Franco Rocha (Arg)

Eduardo Dos Sanos (Bra) GPP a Enzo Odriozola (Uru)

CRONOGRAMA - Sábado 7 de diciembre - 15hs

Exhibición - Rubén Acosta vs Roberto Bolonti

Peleas Complementarias

Joel Hait (Pampa Box) vs Joaquin Henriquez (Guardavidas)

Mauricio Meneses (Meneses Box) vs Alejandro Mendoza (Gallos Team)

Juan Ponce (Imperio) vs “Caribeño” Uribarri (Maravilla Sosa)

Maximiliano Olivera (Meneses Box) vs Mario Gómez (Pampa Box)

Combates por el bronce

Categoría Femenina - Hasta 54 kg.

Reconocimiento al 3er puesto Rosa Azuara (Mex)

Categoría Masculina - Hasta 60 kg

Enzo Campos (Arg) vs Elias Rabelo (Bra)

Categoría Masculina - Hasta 64kg

Gustavo Ferreyra (Bra) vs César Longarez (Mex)

Categoría Masculina - Hasta 69kg

Franco Rocha (Arg) vs Enzo Odriozola (Uru)

Combates por el campeonato

Romina Leiva (Arg) vs Zoe Fernandez (Arg)-cat 54kg

Nahuel Aramburu (Arg) vs Pablo Brito (Bra) -60kg

Adan Arriagada (Chi) vs Braian Pérez Farias (Uru) -64kg

Facundo Benitez (Arg) vs Eduardo Dos Santos (Bra) -69kg