La boleta de La Libertad Avanza que postula a Fernando Muro se ubica en primer lugar con poco más del 38,14% de los votos. Este desempeño anticipa una distribución de bancas entre cuatro espacios políticos.

En la segunda posición aparece la lista de Fuerza Patria, encabezada por Mariana Cuesta, que suma el 20,48% de los votos. Detrás se encuentra Acción Marplatense, con Gustavo Pulti al frente, que reúne el 19,09%. El cuarto lugar es para Gabriela Azcoitía, de Nuevos Aires, con el 14,60%.

De esta manera, las 12 bancas en juego quedarán en manos de estas cuatro fuerzas, hasta el momento el reparto es 5 para el oficialismo, 3 para Frente Patria, 2 para AM y 2 Nuevos Aires.

Por lo tanto, el oficialismo perderá la mayoría automática, por lo que la nueva gestión en la intendencia de Agustín Neme tendrá que generar consensos. Según lo anunciado por la campaña, Montenegro deja la ciudad para asumir su banca en la legislatura.

