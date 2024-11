Marcando un hito para el ecosistema empresarial marplatense, cuatro pymes locales han sido seleccionadas para representar al entramado socio productivo en el G20 Social, que se celebrará en Río de Janeiro del 14 al 16 de noviembre.

Este logro es el resultado del acompañamiento de la Secretaría de Vinculación con el Medio (SVM) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEYS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de su Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET), en articulación con Las Brusquitas Green Tech Cluster y el Proyecto Acelera, una iniciativa apoyada por la Unión Europea en el marco de la convocatoria "Al Invest Verde".

Las empresas seleccionadas – Vending, Alimenpes, Plataforma Puma, y PROCENS – tendrán una participación destacada en el evento, que se centra en la sostenibilidad y la economía circular, promoviendo innovaciones para una transición hacia prácticas más sostenibles.

Durante el G20 Social, las empresas participarán en el *Greennova Hub*, un espacio de relacionamiento con organizaciones de todo el mundo comprometidas con la sostenibilidad.

Asimismo, se presentarán los desafíos y avances que cada pyme marplatense ha alcanzado en su camino hacia una economía más circular, fortaleciendo así sus contactos internacionales.

Además, ejecutivos de las empresas locales tendrán un rol activo en la agenda de actividades del evento, formarán parte del panel "New Solutions for Agriculture and Sustainable Food", que se llevará a cabo en el Stage: Innovación de la agenda Conexão Río 2030 del G20 Social.

La participación en el G20 Social es una gran oportunidad para que estas pymes puedan exhibir sus logros y expandir sus conexiones globales en sostenibilidad. También podrán presentar sus proyectos y productos en un stand especial, donde se incluirá un video institucional y se podrán presentar sus innovaciones.

Esta presencia marplatense en el G20 Social reafirma el compromiso de la ciudad con el desarrollo económico sostenible y destaca el potencial de sus pymes en la transición hacia una economía verde.