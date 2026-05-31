Desde hace un tiempo que mayo es el mes de Star Wars, no sólo por el famoso 4 de mayo y su juego de palabras con la icónica frase (“May the Force be with you”), sino además porque el 25 de mayo de 1977 fue la fecha de estreno de la película que no solo creó un universo que se sostiene hasta nuestros días, sino que además modificó para siempre la industria y los modos de consumo y promoción de las películas. Ya conocemos la historia, el indescifrable proyecto de George Lucas que mezclaba el western con los relatos de samuráis y ubicaba sus acciones en el espacio, y convirtió en estrellas a Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinnes y Peter Cushing… bueno, no, Guinnes y Cushing ya eran famosos.

Ads

Sí, que Han Solo, que Luke Skywalker, que la Princesa Leia, que Obi-Wan Kenobi, que Grand Moff Tarkin, que esto y que aquello, pero también hay en Star Wars un grupo de personajes que resultan indispensables y cuyos intérpretes, al menos el rostro de cada uno de ellos, sólo se hizo popular con el paso del tiempo y el cariño de los fanáticos. Hablamos de Darth Vader, Chewbacca, C-3PO y R2-D2, sin cuyas presencias las películas no serán lo mismo.

DARTH VADER

Ads

Por su supuesto que Darth Vader, no sólo el gran villano de la franquicia sino además uno de los grandes villanos de la historia del cine, tenía un aiconografía que va desde el diseño del personaje, su presencia omnipresente, su voz característica y hasta el leit motiv musical con la Marcha Imperial de John Williams, que hacía cada presencia inolvidable. Sin embargo de Darth Vader no deja de ser sintomático, ya que si el personaje se termina autoensamblando su propia construcción es un mosaico de voz, cuerpo y rostro.

David Prowse.

En sí la presencia estelar es la de David Prowse, actor de 1,95, ex fisiculturista británico, que se involucró con el cine interpretando a personajes que se destacaban por su tamaño. Pero si Prowse aportó el cuerpo debajo del traje y el casco (y mantendría una fuerte distancia con los productores a partir de información clave que filtró sobre la trilogía), Darth Vader no sería Darth Vader sin la imponente voz de James Earl Jones. En todo caso la conjunción de ambas cosas da esa síntesis del poder macabro que representa Vader.

Ads

Sin embargo, hay un tercer involucrado en la construcción del villano y tiene que ver con el final de El regreso del jedi, cuando finalmente Vader se saca el casco y se ve su rostro. La producción necesitaba un actor veterano y por eso, cuando Vader queda al desnudo, es el actor de extensa trayectoria Sebastian Shaw quien presta el rostro de ese Vader terminal.

CHEWBACCA

Seguramente uno de los personajes más queridos de Star Wars, el wookiee Chewbacca fue interpretado mayormente por Peter Mayhew, quien encarnó al personaje en la trilogía clásica -Episodios IV, V y VI- y regresó brevemente en La venganza de los Sith en 2005. Su imponente altura, superior a los 2,20 metros, fue determinante para construir la presencia física del personaje.

Ads

Peter Mayhew.

Con el paso del tiempo, el relevo fue tomado por Joonas Suotamo, quien comenzó como doble de Mayhew en El despertar de la Fuerza y luego asumió completamente el rol en las producciones más recientes, incluyendo las secuelas y otros proyectos de la franquicia. Sin embargo Peter Mayhew, actor muy querido y celebrado en las ferias de fanáticos, es reconocido como el auténtico Chewbacca.

C-3PO

Personaje que tenía mucha fuerza en la trilogía original, el servicial robot C-3PO es un caso único en la franquicia, ya que un actor lo ha interpretado en casi todas las películas: Anthony Daniels, quien se metía en ese traje ajustadísimo y brillante. Cuenta el anecdotario que Daniels tenía movilidad reducida y visibilidad muy restringida, lo que incluso dificultaba la puesta en escena de muchas escenas debido a la dificultad para moverse.

Anthony Daniels.

Anthony Daniels es otro intérprete muy querido por los fans, especialmente por el vínculo con el personaje, ya que no sólo lo interpretó en las películas oficiales de la saga sino que también prestó su voz en múltiples series animadas, videojuegos y otros contenidos derivados de las películas.

R2-D2

Finalmente nos metemos con otro de los personajes emblemáticos de aquella trilogía original, el droide astromecánico R2-D2, más conocido por estas tierras como “Arturito”. Si bien el actor Kenny Baker fue quien se metía dentro del traje gracias a su 1,12 de altura y lograba manejar las expresiones del robot, a diferencia de otros personajes no dependía sólo de la presencia de un actor.

Porque gran parte de las apariciones de R2-D2 se resolvían mediante unidades mecánicas controladas a distancia, lo que significa que Baker no participaba físicamente en todas las escenas del personaje. Ya con las nuevas películas, la representación del personaje eliminó la presencia humana y ya se hizo uso de animatrónica avanzada, sistemas de control remoto e imágenes generadas por computadoras.