En los procedimientos también fueron aprehendidas otras tres personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego.

El operativo fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, con colaboración de efectivos de las Comisarías 3ª, 5ª, 11ª, 13ª y 15ª, además del Grupo de Infantería y el G.A.D. Las medidas fueron dispuestas por la UFI N°7, a cargo del Dr. Leandro Arévalo, con intervención del Juzgado de Garantías N°6. Asimismo, tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes por los delitos conexos.

Los allanamientos se concretaron en distintos domicilios de la zona de García Lorca y Vignolo, donde se logró el secuestro de 296 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína y un envoltorio compacto de la misma sustancia con un peso aproximado de 102 gramos. También se incautó una pistola Taurus PT99 calibre 9 milímetros con numeración suprimida, 15 proyectiles del mismo calibre, un revólver calibre 38 sin documentación y nueve teléfonos celulares.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre de 56 años, sobre quien pesaba una captura activa desde el año 2016 por el delito de Homicidio, a requerimiento del Juzgado de Garantías N°1. El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

En tanto, otros tres imputados (dos hombres de 37 y 38 años y una mujer de 30) fueron notificados de la formación de causa por Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y Tenencia ilegal de arma de guerra. La Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Ledesma, ordenó su traslado a las Unidades Penales N°44 y N°50.

La causa se inició el pasado 4 de febrero, cuando una mujer de 44 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en la vía pública. Según su declaración, dos sujetos armados le sustrajeron efectos personales y laborales, entre ellos un teléfono celular iPhone 15 que contaba con sistema de geolocalización activo.

A partir de tareas investigativas y un operativo de interceptación en la intersección de Reforma Universitaria y Mario Bravo, los efectivos lograron establecer el domicilio desde donde emitía señal el dispositivo sustraído. El teléfono fue recuperado y se reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento y detención que derivaron en los resultados obtenidos este miércoles.