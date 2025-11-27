Luego de los apasionantes y entretenidos octavos de final,este finde semana viviremos los cuartos de final donde se esperan partidos de mucho fútbol entre los ocho mejores del torneo clausura.

Cabe recordar que los cuartos de final y semifinal se jugará en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final se llevará a cabo en el Madre de Ciudades,Santiago del Estero.



Así se jugarán los cuartos de final:

Sábado 29 de noviembre

Central Córdoba vs. Estudiantes | Horario: 21:30

Domingo 30 de noviembre

Boca vs. Argentinos Juniors | Horario: 18:30

Lunes 1 de diciembre

Barracas Central vs. Gimnasia | Horario: 17:00

Racing vs. Tigre | Horario: 21:30



