Foto Jazmin Belga

La programación incluye encuentros en las categorías Primera, Quinta y Sexta División, que se desarrollarán entre este sábado 21 y un partido a disputarse el domingo 22 de marzo.

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En cancha de General Mitre, el local se medirá ante Argentinos del Sud, mientras que Once Unidos recibirá a Almagro Florida. Por su parte, en el predio de Independiente, El Cañón será anfitrión de Quilmes, y Alvarado hará lo propio frente a Chapadmalal.

Además, San José enfrentará a River en cancha de Nación, mientras que San Lorenzo se cruzará con Racing en otro de los duelos destacados de la fecha. En la cancha de Mar del Plata, Círculo Deportivo recibirá a San Isidro, y Banfield será local ante Independiente.

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La programación continúa con el choque entre General Urquiza y Unión (en este caso sin partido de Sexta División), y en la cancha de Talleres se dara el enfrentamiento frente a Cadetes. También habrá acción en cancha de Boca, donde el local jugará frente a Nación, y en Quilmes, donde Deportivo Norte se medirá con Mar del Plata.

Libertad, en tanto, recibirá a Al Ver Verás en otro de los compromisos del sábado, completando una agenda intensa que abarca los múltiples escenarios del fútbol marplatense.

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El cierre de la fecha tendrá lugar el domingo 22 de marzo en cancha de Peñarol, donde Kimberley se enfrentará a Colegiales en las tres categorías, con horarios adelantados respecto al resto de la jornada.

Cabe recordar que la jornada se desarrollará con el siguiente cronograma: la Sexta División abrirá la actividad a las 13:00, la Quinta comenzará a las 14:30 y la Primera División cerrará la jornada desde las 16:30.



Con una nutrida programación y varios cruces atractivos, el Torneo Apertura continúa su desarrollo, marcando el ritmo competitivo que tiene el fútbol local.

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