Un repartidor de plataformas de delivery necesita hoy menos pedidos que meses atrás para cubrir gastos esenciales, pero esa aparente mejora esconde profundas desigualdades dentro del sector. Así lo revela el último informe de la Fundación Encuentro, que analiza el Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador que mide cuántos viajes debe realizar un trabajador para alcanzar distintos umbrales de ingreso y consumo.

Según la segunda estimación del APP, correspondiente al período octubre–diciembre de 2025, sostener una canasta básica total para un hogar tipo de cuatro integrantes requirió en diciembre un promedio de 454 pedidos, frente a los 461 necesarios en septiembre. La baja se explica por un aumento del valor promedio del pedido registrado a partir de octubre.

El estudio toma como referencia un pedido promedio de $3.032,9, sin contar propinas, calculado a partir de datos de Rappi y PedidosYa. Con ese ingreso, para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina se necesitan 328 pedidos, mientras que un hogar unipersonal sin alquiler requiere 140 pedidos para no caer bajo la línea de pobreza.

Entre otros datos relevantes, el informe señala que cubrir la canasta básica alimentaria individual demanda 63 pedidos, criar a un niño implica 170 pedidos y alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires equivale a 167 pedidos. Además, alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil requiere 110 viajes, mientras que llenar un tanque de nafta representa apenas dos pedidos.

El coeficiente APP es un valor bruto: no contempla propinas ni descuenta gastos habituales del trabajo, como combustible, mantenimiento del vehículo o conectividad. Aun así, se consolidó como una herramienta clave para evaluar la evolución material del empleo en plataformas digitales.

El punto central del informe es que la mejora promedio no se distribuye de manera homogénea. En el caso de Rappi, el esfuerzo aumentó durante todo 2025: para cubrir la canasta básica