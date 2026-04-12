Para formar parte del 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo en la Argentina, una familia necesita ingresos mensuales superiores a los $3,6 millones, según datos del Indec correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

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Ese nivel marca el ingreso mínimo para ingresar al decil más alto de la distribución. Dentro de ese grupo, los ingresos pueden escalar considerablemente: van desde ese piso hasta cerca de $25,9 millones mensuales, con un promedio de más de $5,6 millones.

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El informe también refleja una fuerte desigualdad interna, ya que conviven hogares apenas por encima del umbral con otros que multiplican varias veces esos ingresos. A su vez, la distancia con los deciles inferiores es marcada: por ejemplo, el noveno decil tiene ingresos de hasta $3,6 millones, mientras que los sectores más bajos están muy por debajo de ese nivel.

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Estos datos evidencian la amplitud de la brecha económica en el país y permiten dimensionar qué nivel de ingresos se necesita para ubicarse entre los sectores más acomodados.

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