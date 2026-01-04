Con el inicio de la temporada alta en las rutas bonaerenses, las autoridades de tránsito no solo reforzaron el despliegue de radares fijos y móviles, sino que también actualizaron los valores de las multas en razón del nuevo valor de referencia utilizado para calcular las sanciones. El resultado: hoy circular fuera de los parámetros marcados puede significar desembolsar montos muy superiores a lo que muchos viajeros habían imaginado.

Uno de los rubros que más llamó la atención es el exceso de velocidad. Superar los límites permitidos en rutas o accesos principales puede traducirse en multas que van desde aproximadamente $271.000 hasta más de $1.800.000, dependiendo de cuánto se exceda la velocidad máxima permitida. Esto convierte lo que antes podía ser una falta económica moderada en un castigo financiero significativo.

Las infracciones relacionadas con la seguridad del vehículo o del conductor también tienen valores elevados. Por ejemplo, no llevar puesto el cinturón de seguridad o no usar casco en motocicletas puede acarrear multas desde alrededor de $90.000 hasta $180.000. Aunque estas sanciones son menores que las por exceso de velocidad, siguen siendo importes considerables para un viaje típico de verano.

Cometer faltas más graves como cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o hacerlo sin la cobertura de seguro obligatorio también puede significar sanciones muy altas. En estos casos, las multas oscilan en rangos que pueden ir desde más de $500.000 hasta superar el millón setecientos mil pesos, según la gravedad de la infracción y la evaluación en el momento del control.

Incluso algunas situaciones específicas, como negarse a realizar un test de alcoholemia, pueden derivar en sanciones que superan los $2.100.000, un número que pone en perspectiva la importancia de respetar cada normativa de tránsito y su correspondiente control, sobre todo en rutas con alto flujo de vehículos.

Además de los montos, las sanciones económicas pueden ir acompañadas de medidas complementarias como la retención del vehículo, la suspensión de la licencia o incluso la obligación de presentarse ante un juzgado de faltas, lo que complica no solo el viaje sino la logística y el tiempo de quienes cometieron la infracción.

Especialistas en tránsito y seguridad vial advierten que estos valores —que se ajustan periódicamente y se calculan a partir de un índice vinculado al precio de referencia de los combustibles— están diseñados para desalentar conductas de riesgo y reducir la siniestralidad en rutas con mayor circulación turística.

Pero para muchos conductores, la gran pregunta es cómo planificar sus viajes sin llevarse “sustos” al recibir una multa que puede costar más que el combustible de todo el trayecto. La respuesta habitual de los expertos es clara: respeto estricto de los límites de velocidad, cumplimiento de la documentación obligatoria y conducción responsable.

Con más de 70 radares distribuidos en las principales rutas que conectan con la Costa Atlántica y centros turísticos de la provincia, la temporada de verano no solo será una prueba de paciencia y precaución al volante, sino también de responsabilidad para evitar sanciones que, por su monto, pueden resultar verdaderamente costosas.