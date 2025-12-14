La concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Eva Ayala, presentó un pedido de informe ante el delicado estado del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) que perjudica a la atención de salud de los marplatenses y batanenses y pone en riesgo la posibilidad de conseguir un diagnóstico certero.



En ese marco, el proyecto advierte sobre la drástica reducción de médicos especialistas para realizar la tarea de informe de los estudios diagnósticos que se realizan en el centro municipal, lo que genera que los estudien se carguen al sistema sin informe médico especializado.



Ayala sostuvo que “la seguridad del paciente es un componente esencial de todo sistema de salud, definida por la OMS como el marco de actividades organizadas destinadas a“disminuir los riesgos de forma constante y sostenible, reducir la aparición de daños evitables y hacer menos probables los errores”.



“Los riesgos más frecuentes en los procesos clínicos son los errores diagnósticos, los cuales pueden producirse por fallas en el acceso, en la lectura, en la oportunidad o en la comunicación de esos estudios”, detalló.

En ese marco, Ayala explicó que “la National Academies of Sciences define el error diagnóstico como la falla en establecer de manera precisa y oportuna la explicación del problema de salud del paciente o en comunicarlo adecuadamente. La demora en la emisión de informes de estudios complementarios constituye, por lo tanto, un potencial error diagnóstico que incrementa el riesgo de eventos adversos”.



A su vez, la concejal de AM-MDF remarcó que “los daños en salud no se producen únicamente por acción, sino también por omisión. La ausencia de lectura diagnóstica constituye una omisión que puede generar daños clínicos, retrasos terapéuticos y sufrimiento evitable para pacientes y familias”.





“Cuidar es garantizar la planificación del sistema de salud, los equipos completos para la atención, tiempos razonables y resultados claros para cada marplatense que lo necesite”, afirmó.



La OMS declaró el período 2021-2030 como la Década de la Seguridad del

Paciente, orientada a que los Estados Miembros adopten políticas para eliminar los daños evitables en la atención de salud, promoviendo sistemas de seguimiento, indicadores, procesos de alta fiabilidad y prácticas que reduzcan demoras.



Por su parte, el Objetivo Estratégico 3 del Plan Mundial para la Seguridad del Paciente, los sistemas de salud deben garantizar la seguridad de cada proceso clínico, lo cual incluye el diagnóstico por imágenes, su interpretación, documentación y comunicación oportuna a los equipos tratantes.

“El mismo documento de la OMS destaca que la demora diagnóstica es una forma

de daño evitable, y que los países deben desarrollar sistemas de monitoreo que incluyan indicadores sobre oportunidad de los procesos diagnósticos y disponibilidad de personal competente para la lectura de estudios”, añadió Ayala.



Por último, Eva Ayala reafirma que “el CEMA constituye el principal centro municipal de diagnóstico ambulatorio de la ciudad, por lo que su funcionamiento adecuado es fundamental para garantizar la continuidad de cuidados y la eficacia de todo el sistema público de salud. Es responsabilidad del Estado municipal garantizar la calidad y la seguridad de los servicios que brinda”.



“Esto es parte de una desidia que no repara en los riesgos a los que quedan expuestos los vecinos de la ciudad que no pueden anticipar una enfermedad y no se le puede dar un respuesta rápida al malestar y el dolor. Otra vez, un estado municipal que los obliga a resolver sus necesidades y problemas como puedan”, concluye.

