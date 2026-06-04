La posible reaparición del fenómeno climático El Niño volvió a captar la atención de meteorólogos y especialistas de todo el mundo. Los modelos internacionales indican que podrían desarrollarse condiciones favorables para su formación entre junio y agosto, lo que abre interrogantes sobre los efectos que podría generar en distintas regiones, incluida la provincia de Buenos Aires.

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Si bien todavía es temprano para determinar cuál será su intensidad y alcance, los antecedentes muestran que los episodios de El Niño suelen modificar los patrones climáticos en gran parte de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, y particularmente en ciudades costeras como Mar del Plata, el fenómeno suele estar asociado a precipitaciones superiores a los valores habituales y una mayor frecuencia de tormentas.

Los especialistas explican que El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran temperaturas más elevadas de lo normal. Ese calentamiento altera la circulación atmosférica global y puede modificar el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en distintas partes del planeta.

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Para el sudeste bonaerense, una de las principales consecuencias suele ser el aumento de la humedad y de los acumulados de lluvia durante determinados períodos del año. Esto puede traducirse en episodios de precipitaciones intensas, anegamientos temporarios y complicaciones para algunas actividades productivas, especialmente en zonas rurales.

En Mar del Plata, además, un escenario más húmedo podría influir sobre la dinámica de arroyos, sistemas de drenaje y sectores históricamente vulnerables a las inundaciones durante tormentas de gran intensidad. Aunque no significa que estos eventos vayan a ocurrir necesariamente, son variables que suelen ser observadas con especial atención por los organismos meteorológicos.

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El sector agropecuario también sigue de cerca la evolución del fenómeno. En años con influencia de El Niño, los cultivos de la región pueden beneficiarse por una mayor disponibilidad de agua, aunque el exceso de precipitaciones también puede generar dificultades durante las etapas de siembra, cosecha o traslado de la producción.

A nivel global, los científicos advierten que un evento intenso podría contribuir a un aumento de las temperaturas medias del planeta y favorecer la aparición de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones. Sin embargo, remarcan que todavía no existe consenso sobre la magnitud que alcanzaría este nuevo episodio.

Por el momento, los especialistas recomiendan seguir los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y evitar interpretaciones alarmistas. La evolución de las temperaturas del Pacífico durante las próximas semanas será determinante para confirmar si El Niño logra consolidarse y cuáles podrían ser sus efectos concretos sobre Mar del Plata y el resto del país.

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