El destacado empresario argentino radicado en Estados Unidos, Germán Walas, se refirió a la manera en que puede crecer una empresa, donde subrayó que en principio “no se puede mejorar lo que no se mide” y que un líder debe lograr el equipo quiera “cada vez más” a la empresa, hasta sentirla como propia.

“El motor de crecimiento de una empresa es uno de los principales factores que debe tener, y cuando querés que crezca hay distintos engranajes que deben trabajar en conjunto para lograrlo. Y si una empresa no crece, perdés el equipo, que es lo más importante y lo que la hace crecer. Además, si tenés a alguien en el equipo que no crece, se va a ir a otro lado”, le comentó a “Los datos del día”, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Entonces, para lograr ese objetivo, detalló que “se deben cumplir varios factores”, como “ser claro en la visión de la empresa, transmitírselo a tu equipo, ya que si saben hacia dónde va la empresa, van a tener en la cabeza cuál es la meta y lo que no les sirva lo van a mandar a la papelera”.

A su vez, Walas aseguró que “vender más es parte de todo, porque necesitás hacerlo para que crezca la empresa, pero la visión es decir hacia dónde vamos”.

Puede interesarte

“Ahí te falta la cultura de la organización, o sea cómo son los valores que cada uno entrega para que la competencia del equipo sea sana para crecer en conjunto. Es parte también de lo que el líder de la empresa va entregando y la forma que tiene para transmitirlo, diciéndoles que tienen que confiar en él porque es transparente”, sugirió.

Por otro lado, el empresario aseguró que “al facturar más, hay que reinvertir ese dinero, que es parte de lo que el líder tiene que llevar, para que haya más rentabilidad, existan más puestos de trabajo y cada uno pueda desarrollarse en la empresa y crecer verticalmente, como persona, en la parte de tu trabajo y que tu bolsillo también crezca”.

“Si tengo un tablero con el que mido lo que va pasando, puedo entender dónde tengo un error y un número no me da. No se puede mejorar lo que no se mide y la medición te marca tu punto de partida. Uno dice que quiere subir o bajar de peso, pero si no se sube a la balanza, no te podés medir y no sabés hasta dónde creciste. Necesitás medirte para poder cambiar, tomar una decisión y ver dónde nos estamos equivocando”, explicó.

Además, en cuanto al valor de mantenerse actualizado, el fundador de Global World remarcó que “si hoy no entrás en la Inteligencia Artificial, te empezás a quedar atrás y los competidores te pasan por arriba”.

Puede interesarte

Y concluyó: “La parte más importante es el equipo y necesito que ellos quieran cada vez más a la empresa, y la sientan como que es de ellos. Cuando hablás del desarrollo del equipo, hablás de potenciar a tu equipo dentro de la empresa, que sientan que van creciendo. Y no depende solo de vos, sino que hay que decirles cuál es la visión, cómo es la cultura, los valores del líder y por qué tenemos que ir cambiando. Cuando el equipo crece, ahí crece la empresa, ya que sin equipo no hay empresa”.