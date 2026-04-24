La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de la ex presidente Cristina Fernández, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, según el fallo firmado hoy.

Ads

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avanzaron con el decomiso de los bienes tras constatar que los condenados no cumplieron con la intimación de pago.

El monto original, fijado en $84.835.227.378,04, fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ads

La medida incluye inmuebles de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades que fueron cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. También se prevé avanzar sobre bienes de otros condenados si los activos iniciales resultan insuficientes.

Puede interesarte

Entre los inmuebles alcanzados figura una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre avenida 17 de Octubre al 800, adquirida en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

Ads

El listado incluye además diez unidades sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridas en 2007, así como un inmueble en 25 de Mayo al 200, incorporado en 2010, y otra propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

También se contemplan terrenos en el Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate, entre ellos el predio donde se desarrolló el complejo hotelero Los Sauces, junto a parcelas adyacentes adquiridas en distintos años.

En ese mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de gran extensión: una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas adquiridas en 2007.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, se incluye el hotel La Aldea del Chaltén, dentro del conjunto de activos alcanzados por la medida judicial.

La resolución también contempla la eventual ejecución de bienes de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de no alcanzarse la suma fijada.

Fuente: con información de Infobae