Debido al paro general convocado por la CGT para este jueves, el Municipio informa el cronograma de guardias garantizadas para esta jornada.



La Secretaría de Salud informó que todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) permanecerán abiertos. Como es habitual, se recuerda que ante cualquier emergencia médica, los vecinos pueden comunicarse de manera gratuita con el SAME al 107.



Por otra parte, desde el EMSUR señalaron que no habrá recolección de residuos durante toda la jornada.



El Cementerio Parque abrirá de 7 a 17.30, el horario de atención al público será de 7.30 a 17, el ingreso a nichos y bóvedas de 9 a 12, el del sector de inhumación de 9 a 15 y el horario para el ingreso a nichos y bóvedas será de 9 a 12. Mientras que el Cementerio de la Loma atenderá al público de 7.30 a 17.30 y el horario de introducción con destino a depósito será de 9 a 12:30.



La Secretaría de Seguridad cubrirá las guardias habituales, por lo cual el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal estarán operativos durante las 24. Se recuerda que el número de Whatsapp para comunicarse con la Patrulla Municipal es el 223 436-8599.



Por último, Defensa Civil continuará canalizando las urgencias a través de la línea 103, con guardia de atención telefónica de emergencia y gratuita las 24 horas.

Puede interesarte





Por su parte, Obras Sanitarias mantendrán las prestaciones para garantizar los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales así como también la atención personalizada en oficinas comerciales.



Asimismo, a través de la Oficina Virtual de la web oficial (www.osmgp.gov.ar), se mantiene la posibilidad de hacer consultas y regularizar deudas, actualizar comprobantes, adherir a la factura digital, solicitar turnos y descargar distintos formularios.



Quienes deban realizar consultas con OSSE podrán comunicarse con un agente al 0810-6662424 o bien vía Whatsapp al 223 6948900.



Por último, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo atenderá las 24 horas en la línea 102.



Por asesoramiento en violencia de género podés acercarte a Catamarca 2921 de 8 a 17 hs. En caso de emergencia contactar al 911.



En cuanto a la atención a personas en situación de calle, está disponible la opción 5 del 147, el teléfono del parador Las Américas 465-0443 y el WhatsApp 2235209122.