Quién iba a pensar que una serie sobre médicos, casi un subgénero de la televisión con ejemplos que han llevado el formato al agotamiento, nos iba a generar tal nivel de adicción y fanatismo. Con la segunda temporada recién terminada el pasado jueves en la plataforma HBO Max, podemos asegurar tras esta nueva tanda de episodios que The Pitt es la serie del momento. Ganadora de todos los premios con su primera temporada, los nuevos capítulos llegaron no solo para confirmar todos sus aciertos, sino también para redoblar las apuestas y ganar con una confianza encomiable.

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Desde su premisa, The Pitt parece algo absolutamente trillado: sigue la vida cotidiana de un grupo de médicos que trabajan en la sala de emergencia de un hospital público, en este caso en Pittsburgh, y de ahí la doble lectura que propone su título, The Pitt, como diminutivo cariñoso de una ciudad pero también entendido como su homógrafo The Pitt (La Fosa en la traducción), según acepción irónica. En ese doble juego, la serie encuentra una red: primero la ciudad, la identidad, la lógica de un espacio determinado con su respiración propia, y a la vez ese caos que contamina cada rincón del hospital y las vidas de los protagonistas.

El nacimiento de The Pitt es casi de carácter espurio y haría dudar a cualquiera. El productor y protagonista Noah Wyle acumuló múltiples anécdotas de tiempos de la pandemia que le acercaban conocidos y personas que lo cruzaban en redes. Wyle, aquí como el enorme jefe de la guardia Michael “Robby” Robinavitch, pero antes popularmente conocido como el John Carter de ER, tal vez la más emblemática serie sobre médicos, creación de Michael Crichton de la que muchos tomaron prestadas un montón de cosas. Incluida esta The Pitt, que Wyle pensó como continuación espiritual de aquella, pero que no pudo empatar por asuntos relacionados con los derechos. Sin embargo nada frenó el ímpetu del actor, que se reunió con dos conocidos de ER como R. Scott Gemmill y John Wells, ambos productores de aquella y nuevamente cumpliendo diversos roles en esta. Posiblemente ese fracaso haya sido el origen del verdadero éxito de la serie.

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Pero qué hace diferente a The Pitt sobre otras series del estilo, que también cuentan casos médicos, algunos inusitados, intercalados con las vidas de los médicos y enfermeros. Básicamente una sumatoria de decisiones inteligentes que son una síntesis de elementos creativos y otros más pragmáticos, que encuentran como síntesis de su perfección una puesta en escena coreográfica, en la que personajes de reparto y extras operan como un coro que actúa en el mismo nivel de intensidad que lo que vemos en el primer plano. Sin necesidad de alardes tecnológicos, podríamos decir que The Pitt es una serie en 3D, donde algunos elementos toman relieve y sobresalen de la pantalla mientras la vida sucede en la profundidad de campo. Y todo pensado para el micromundo de la pantalla televisiva.

The Pitt logra algo que no muchas series alcanzan, de ahí su genialidad. Que es por un lado construir un vehículo para el lucimiento de sus intérpretes -lo que funciona en un público que celebra a los actores por sobre todo-, a la vez que se edifica sobre una puesta en escena sofisticada que acerca al público más formalista. Y mientras todo esto sucede en paralelo, la representación realista de su entorno también seduce a quienes buscan esa dosis de verismo. Sin embargo The Pitt esquiva hábilmente la tentación de la solemnidad y el ponerse seria sobre temas importantes, para descomprimir con lunáticos pasos de comedia, que son más una reacción nerviosa ante situaciones que superan tanto a los espectadores como a los personajes, como así también en diálogos escritos con enorme precisión, que se recuestan en un elenco que sabe decir esas líneas con una sabiduría que parece provenir de sus propias experiencias humanas antes de que las manos de un equipo de guionistas.

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Hablamos de la puesta en escena, pero la misma no se queda en el mero exhibicionismo de formalismo, sino en una estructura que resulta finalmente indispensable para el andamiaje narrativo. Cada temporada se plantea como la recreación de un turno de 15 horas, a razón de un episodio por hora. Claro que esa simulación del tiempo real tiene sus elipsis, pero eso no impide que toda la temporada se sostenga en un nivel de tensión inusitado, siempre explotado por la vía de algún suceso externo que pone los nervios de los personajes en constante tensión. Hay claros elementos ficcionales que se aprovechan de la acumulación como músculo, pero la simulación del tiempo real más la utilización de casos médicos verídicos que se imponen más por lo dramático que por lo espectacular, hacen de The Pitt una experiencia fascinante que nunca se agota.

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Otro acierto de esa puesta en escena es la fragmentación. La galería de personajes es tan extensa, que la serie se permite entrar y salir de cada uno, sin que ninguna subrama se sienta estirada o perezosa. Tal vez un gesto que nos hace ruido sobre un personaje se retoma varios episodios después. Pero lo verdaderamente notable es cómo construye esos universos desde gestos mínimos, desde pequeños conflictos. Que lo que veamos de cada personaje sean tan solo esas quince horas de un solo día, también suma al misterio de criaturas que van progresando a medida que avanza esa jornada. Lo que conocemos es solamente su trabajo y cómo son en su trabajo. The Pitt es la serie definitiva sobre ser profesional y estar convencido o no de lo que se hace, en una actividad que hace de la duda un calvario, como bien lo sabe el doctor “Robby”.

Así como los conflictos de los personajes entran y salen, también lo hacen los temas importantes. En estas dos temporada, The Pitt ha mechado apuntes sobre el estado de la salud pública en Estados Unidos, de la represión gubernamental sobre la inmigración, de la violencia de género, de la falencia de las políticas de salud mental, de los problemas económicos de jóvenes médicos, del drama de carecer de un seguro de salud, de los dilemas que plantea el uso de las nuevas tecnologías y un largo etcétera. Pero The Pitt nunca se detiene, avanza sin parar y utiliza esos elementos como contexto, como una forma de decir estamos hablando de esto aquí y ahora, pero lo que nos importan son las vidas de este grupo de personajes y su responsabilidad ante el mundo que administran. Los límites y las posibilidades de cada uno ante lo que ocurre, muchas veces alguna injusticia, son también puestos en el microscopio. La serie marcha con inteligencia la distancia entre lo deseado y lo posible.

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The Pitt, entonces, tiene una galería de criaturas notables. Desde la gran jefa de enfermeras Dana (Katherine LaNasa), un motor, una mujer gastada por un trabajo arduo que funciona como reflejo de las injusticias que se narran, hasta cada uno de los médicos y practicantes: Langdom (Patrick Ball) y su lucha con la adicción y el desprecio de su jefe y ejemplo a seguir, Samira (Supriya Ganesh) y sus dudas profesionales, Cassie (Fiona Dourif) y la canalización de sus dramas a través de esa sala de urgencia, King (Taylor Dearden) y sus inseguridades relacionadas con su propia condición, Santos (Isa Briones) y su ironía molesta, Whitaker (Gerran Howell) y la mirada social sobre su rol, Javadi (Shabana Azeez) y los dilemas de ser una nepo-girl de la que muchos esperan cosas que tal vez ella no espera de sí misma.

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Pero claro que por sobre todos, Wyle como el implacable doctor “Robby”. Un profesional de reputación probadísima, alguien con las credenciales suficientes para llevar adelante a este grupo de médicos y aspirantes, pero también con una crisis existencial que surge desde la imposibilidad del control absoluto que desea tener sobre todo. “Robby” imparte saberes, pero también castigos; puede ser durísimo y extenso en los reproches, y demasiado seco y corto para las felicitaciones. Personaje emocionante y verdadero espíritu de la serie, que emociona además por la disposición de Wyle a interpretarlo con una dosis de aplomo y sabiduría infrecuente en estos tiempos de excesos de gestualidad. Y emociona sobre todo por entender que entre ER y The Pitt la carrera de Wyle no fue un dechado de virtudes. Que el actor haya encontrado en su madurez interpretativa este personaje espectacular no es azaroso, es una búsqueda autoconsciente y un rapto de sabiduría. La última escena del último capítulo de la última temporada es una muestra de la forma en que actor y personaje se han integrado en uno solo.