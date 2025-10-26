El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación oficial Elecciones 2025, que permitirá seguir en tiempo real el recuento provisorio de votos del próximo domingo desde cualquier celular.

La herramienta, disponible para los sistemas operativos Android e iOS, busca facilitar el acceso a la información electoral, brindar transparencia al proceso y permitir a los ciudadanos conocer tanto su lugar de votación como los resultados de las elecciones 2025 sin necesidad de ingresar a otros portales.

Además, la aplicación oficial que lanzó el Ministerio del Interior de la Nación ofrece una guía interactiva con el paso a paso para emitir el voto con la Boleta Única Papel (BUP), que se utilizará por primera vez en estas elecciones en todo el territorio nacional y aún genera dudas en la población sobre el modo de utilización.

De esta manera, la aplicación Elecciones Legislativas 2025 permite acceder a una amplia variedad de datos oficiales relacionados con los comicios, ya que a medida que avance la carga de datos pasadas las 18:00, los usuarios podrán visualizar los telegramas digitalizados que se contabilizarán durante la noche, un mecanismo que refuerza la transparencia del proceso y permite comprobar los resultados por mesa.

Según informó la DINE, los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21:00 del domingo, cuando la Cámara Nacional Electoral autorice su publicación. A esa hora se podrán conocer los porcentajes provisorios por provincia y por categoría electoral (diputados y senadores), además de los cómputos por distrito y por mesa.

En tanto, desde el Gobierno afirmaron que la aplicación para seguir en tiempo real los resultados está diseñada para brindar actualizaciones automáticas, de modo que los ciudadanos puedan ver la evolución del conteo desde cualquier dispositivo móvil.

El Ministerio del Interior destacó que el desarrollo de la app apunta a fortalecer la accesibilidad y la transparencia en las elecciones, debido a que toda la información provendrá directamente del sistema de recuento oficial. La herramienta también incluye información útil para los votantes, como los horarios de votación, las normas de la jornada electoral y una guía paso a paso sobre cómo votar con la Boleta Única Papel, un cambio importante en la forma de emitir el sufragio que requiere familiarización por parte del electorado.

Qué se puede informar y qué no en la previa de las elecciones 2025

Desde las 08:00 del viernes comenzó a regir la veda electoral, que se extenderá hasta las 21:00 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período, rigen restricciones a las actividades proselitistas, la difusión de encuestas y la publicación de datos relacionados con los comicios.

Entre las medidas más relevantes de la veda electoral figura la prohibición de difundir resultados de boca de urna, es decir información sobre los tradicionales sondeos que se realizan a los votantes al salir de los centros de sufragio.

El boca de urna busca estimar tendencias y resultados preliminares antes del recuento oficial, pero la legislación argentina prohíbe su difusión mientras el proceso electoral esté en curso. Es que, aunque suelen ser utilizados por los medios y partidos para analizar comportamientos electorales, no tienen carácter oficial y, en muchos casos, presentan márgenes de error considerables.

Por eso, las autoridades insisten en que los ciudadanos esperen los datos oficiales del Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral para conocer los resultados reales de las elecciones 2025.

