Cuál es el sueldo de las niñeras en abril 2026
Tras los últimos aumentos del sector, se actualizaron los valores mínimos para el cuidado de niños, con diferencias según la modalidad de trabajo y adicionales según cada caso.
Los salarios de las niñeras en abril de 2026 se rigen por la escala vigente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que contempla aumentos recientes y sumas adicionales según la carga laboral. En este esquema, el valor por hora presenta diferencias según se trate de trabajo con retiro o sin retiro.
Actualmente, el mínimo por hora para quienes trabajan con retiro ronda los $3.600, mientras que para aquellas que permanecen en el domicilio (sin retiro) asciende a poco más de $4.000. Estos valores funcionan como piso legal y pueden incrementarse en función de la experiencia, las tareas o la cantidad de niños a cargo.
Además del pago básico, el esquema incluye un bono no remunerativo que varía según las horas trabajadas semanalmente: puede ir desde $8.000 para jornadas reducidas hasta $20.000 para quienes superan las 16 horas.
En caso de jornadas completas, los salarios mensuales también se ubican en niveles elevados, superando los $450.000 con retiro y los $500.000 sin retiro, sin contar adicionales como antigüedad o zona desfavorable, que pueden incrementar significativamente el ingreso final.
Este esquema busca reconocer la responsabilidad del cuidado de personas, una categoría que incluye tanto a niñeras como a cuidadores, y que se encuentra entre las mejor remuneradas dentro del régimen de empleo doméstico.
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