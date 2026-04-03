Los salarios de las niñeras en abril de 2026 se rigen por la escala vigente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que contempla aumentos recientes y sumas adicionales según la carga laboral. En este esquema, el valor por hora presenta diferencias según se trate de trabajo con retiro o sin retiro.

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Actualmente, el mínimo por hora para quienes trabajan con retiro ronda los $3.600, mientras que para aquellas que permanecen en el domicilio (sin retiro) asciende a poco más de $4.000. Estos valores funcionan como piso legal y pueden incrementarse en función de la experiencia, las tareas o la cantidad de niños a cargo.

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Además del pago básico, el esquema incluye un bono no remunerativo que varía según las horas trabajadas semanalmente: puede ir desde $8.000 para jornadas reducidas hasta $20.000 para quienes superan las 16 horas.

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En caso de jornadas completas, los salarios mensuales también se ubican en niveles elevados, superando los $450.000 con retiro y los $500.000 sin retiro, sin contar adicionales como antigüedad o zona desfavorable, que pueden incrementar significativamente el ingreso final.

Este esquema busca reconocer la responsabilidad del cuidado de personas, una categoría que incluye tanto a niñeras como a cuidadores, y que se encuentra entre las mejor remuneradas dentro del régimen de empleo doméstico.

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