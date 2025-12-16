Dirigentes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma anunciaron este martes una serie de medidas de acción a nivel local para rechazar el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional. El eje central será una concentración el jueves 18 de diciembre a las 17 en la Catedral de Mar del Plata, en el marco de la convocatoria nacional contra la reforma.

Ads

La conferencia de prensa se realizó por la mañana y estuvo encabezada por Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA Buenos Aires; Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores Mar y Sierras; y Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma local. Allí confirmaron que la movilización contará con la participación de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos.

Puede interesarte

“Para hablar de reforma laboral tenemos que identificar qué modelo propone Milei para la Argentina”, sostuvo Ramundo, quien cuestionó que el proyecto responda a una economía primaria, sin políticas para la industria nacional, el empleo ni el desarrollo de las pymes. “Esto es un disciplinamiento para los trabajadores. Este proyecto viene a desorganizarnos la vida aún más de lo que ya lo está haciendo este gobierno”, afirmó.

Ads

En la misma línea, Navarro explicó que la protesta del jueves es solo una primera instancia, ya que la iniciativa aún se encuentra en tratamiento. “Si esto avanza, no descartamos otro tipo de medidas de fuerza”, advirtió, y remarcó que la reforma va en detrimento de las organizaciones sindicales y fortalece a la parte más poderosa de la relación laboral.

Por su parte, Calamante señaló que la reforma “apunta a favorecer a los que más tienen, al empleador”, y llamó a profundizar el debate en los lugares de trabajo y en los barrios. En ese sentido, subrayó la necesidad de incluir tanto al empleo formal como al informal, que, según advirtió, será uno de los sectores más afectados.

Ads

Desde las centrales sindicales remarcaron que la convocatoria busca visibilizar el rechazo social al proyecto y construir un frente amplio contra la reforma laboral, al tiempo que anticiparon que las medidas podrían intensificarse si el Gobierno avanza con su aprobación.