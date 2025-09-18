La colecta “Actitud Humanitaria” realizada por la Cruz Roja en el Marco de la Semana de los Primeros Auxilios se realiza para ayudar a las comunidades más vulnerables y los aportes recaudados permiten, también, sostener las actividades cotidianas de la organización: charlas en colegios sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, violencia de género y accidentes de tránsito.

Ads

También se realizan visitas quincenales al Hogar Municipal de Ancianos con juegos, música y espacios de encuentro; y programas de medios de vida para brindar herramientas de inserción laboral.

“Esta colecta nos permite recaudar fondos para ayudar a las comunidades más vulnerables a estar preparadas frente a estos sucesos y para poder llevar ayuda lo más rápido posible cuando ocurren”, explicó Valentina Villar, coordinadora general de la filial local, en diálogo con El Marplatense.

Ads

Puede interesarte

En el marco de la colecta, voluntarios visitan escuelas primarias y secundarias para capacitar en primeros auxilios. Y el 21 de septiembre, durante la Caravana de la Primavera, la Cruz Roja tendrá un puesto en el autocamping del Faro, donde brindarán capacitaciones abiertas de RCP para niños, adultos y bebés.

Desde la filial invitan a sumarse difundiendo la campaña en redes sociales (Cruz Roja Mar del Plata) o colaborando con una donación por única vez a través de MercadoPago. “Se puede donar desde un peso hasta lo que cada persona pueda. Y si no es posible hacerlo de manera monetaria, siempre es muy valiosa la ayuda en la difusión o sumándose al voluntariado”, resaltó Villar.

Ads