Este 10 de junio Cruz Roja Argentina, la asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, cumple 145 años en el país acompañando a quienes más lo necesitan. Fundada en 1880 ha estado presente en cada momento clave de la historia argentina, acompañando a personas en situaciones de crisis o emergencia, promoviendo acciones de salud, el acceso al agua, la educación y los derechos humanos.

“Cruz Roja Argentina es su voluntariado. Somos miles los que elegimos dedicar parte de nuestro tiempo a ayudar a otras personas. Porque son esos pequeños gestos, muchas veces invisibles, los que transforman realidades cada día. El voluntariado es, sin dudas, la forma más genuina de solidaridad. Por eso, invitamos a todos a ser parte. Si nos importa, siempre hay algo que podemos hacer para construir un mundo más justo”, destacó Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina.

En el marco de su aniversario, Cruz Roja Argentina invita a la comunidad a vestirse de rojo y salir a la calle como símbolo de solidaridad. La propuesta busca mostrar que cuando las personas se ayudan entre sí, todo puede cambiar. También puede colaborar sumándose al voluntariado, aprendiendo Primeros Auxilios o haciendo una donación en www.cruzroja.org.ar/dona.

El poder de la solidaridad

El 7 de marzo Bahía Blanca registró precipitaciones extraordinarias que provocaron severas inundaciones en la ciudad. Desde el inicio de la emergencia, desplegó sus equipos para dar respuesta a la emergencia.

Miles de personas se sumaron a la acción humanitaria de la organización para que pudieran llegar más lejos. Actualmente, Cruz Roja Argentina se encuentra en la tercera etapa de respuesta acompañando la recuperación temprana de las familias más afectadas. Entre sus principales acciones se encuentran la distribución de kits de higiene y limpieza, tarjetas con dinero para que puedan decidir qué comprar de acuerdo con sus necesidades, equipamiento para centros comunitarios y salas de atención primaria de la salud.

“En ese momento, uno necesitaba el apoyo de una persona. Una de las chicas me abrazó y me dijo que de a poco iba a salir adelante. Y sí, ese abrazo me sirvió porque yo, en ese momento, estaba muy angustiada”, destacó una de las personas destinatarias de las acciones.

Cruz Roja Argentina, también está presente en el norte de Salta donde trabaja en acciones de desarrollo humano centradas en el acceso al agua segura. En los primeros cinco años de presencia ininterrumpida en terreno se potabilizaron y distribuyeron más de 320 millones de litros de agua y se mejoró la disponibilidad diaria de agua para consumo que pasó del 11% en 2020 al 42% en 2025.

Además, la organización está brindando respuesta a la emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, acompañando de cerca a las personas afectadas en el proceso de regreso a sus hogares. Lo hace a través de la entrega de artículos de primera necesidad, la atención de primeros auxilios y el apoyo psicosocial, con una presencia constante y comprometida en el territorio.

En un mundo cada vez más complejo, donde las crisis humanitarias crecen en número y magnitud, Cruz Roja Argentina renueva su compromiso con los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Para conocer el video con la historia de Cruz Roja Argentina accedé acá.

Acerca de Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien había ratificado un año antes el 1º Convenio de Ginebra. En su desarrollo participaron destacadas personalidades como Cecilia Grierson, primera médica del país. Es parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, con más de 100 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 191 naciones.

La organización estuvo presente durante las emergencias más importantes del país: la epidemia de cólera (1886); el terremoto de San Juan (1944); la epidemia de poliomielitis (1956); el terremoto de Caucete (1977); los rescates tras los atentados de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Además, brindó asistencia sanitaria y psicosocial durante las inundaciones de Santa Fe (2003), Tartagal (2009) y La Plata (2013), frente a la emergencia sociosanitaria en Salta (2020) y en los incendios forestales que afectaron a la provincia de Corrientes (2022). De sus Institutos Superiores egresaron más de 200.000 profesionales en especialidades vinculadas con la salud. Además, capacita en Primeros Auxilios a más de 50.000 por año y brinda asistencia en Primeros Auxilios a los asistentes a eventos masivos.