Se encuentra abierta la inscripción para participar del Cross Country de Verano infanto juvenil, una actividad deportiva gratuita que se desarrollará el sábado 31 de enero desde las 8.30 en la Playa Deportiva del EMDER, ubicada en Playa Bahía Varese.

La iniciativa está destinada a chicas y chicos de 5 a 17 años y forma parte de la primera fecha del Circuito Municipal de Atletismo 2026. Las distancias a recorrer variarán según las categorías, con recorridos que van desde los 200 hasta los 600 metros sobre la arena.

El circuito fue diseñado por los entrenadores Leonardo Malgor, Mariano Mastromarino y Daniel Díaz, y busca ofrecer una primera experiencia competitiva y recreativa en atletismo para los más jóvenes.

Desde la organización explicaron que el objetivo principal del evento es fomentar la incorporación de nuevos atletas, dar a conocer la disciplina y promover la participación en el Circuito Municipal, que a lo largo del año contará con cinco encuentros.

El día de la competencia, los participantes deberán presentarse a las 8.30 con DNI para completar la acreditación, mientras que la actividad comenzará a las 9. Todos recibirán diplomas de participación y habrá sorteos de artículos deportivos.

Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario online disponible en bit.ly/CrossVerano2026. La actividad es abierta, gratuita y no requiere experiencia previa.