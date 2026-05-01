El gobierno de Axel Kicillof oficializó el calendario de pago de los sueldos de abril para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Los haberes llegarán con un incremento del 2,5%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario.

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El esquema tiene una particularidad: el feriado por el Día del Trabajador retrasa gran parte de los pagos, por lo que la mayoría de los empleados cobrará recién a partir del lunes 4 de mayo. Incluso, los docentes percibirán sus salarios el viernes 8.

El aumento total acordado para marzo y abril fue del 7,5%: un 5% ya abonado en marzo y el 2,5% restante que se liquidará ahora.

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Cronograma completo:

30 de abril: Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda.

Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. 4 de mayo: Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Lotería y Casino y Niñez y Adolescencia.

Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Lotería y Casino y Niñez y Adolescencia. 5 de mayo: Ministerio de Salud y Caja de Policía.

Ministerio de Salud y Caja de Policía. 6 de mayo: resto de los ministerios y organismos públicos provinciales.

resto de los ministerios y organismos públicos provinciales. 7 de mayo: Poder Judicial.

Poder Judicial. 8 de mayo: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

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